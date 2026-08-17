Benidorm licita la redacción del proyecto de reurbanización de la segunda fase de la avenida del Mediterráneo

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado el expediente de contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de reurbanización y remodelación de infraestructuras de la segunda fase de la avenida del Mediterráneo y su entorno por un importe cercano a los 400.000 euros, lo que permitirá seguir avanzando en la modernización de una de las principales arterias de la ciudad. Así lo ha detallado este lunes el alcalde Toni Pérez, después de que la Junta de Gobierno local haya dado luz verde a este expediente, que abarca el tramo entre las avenidas de Europa y de Castellón e incluye además el resto de avenidas adyacentes hacia la avenida de Madrid –Paseo de Levante–, como son las de Murcia, Cuenca, Mallorca, Filipinas y Almería, con una superficie aproximada de actuación de 37.930 metros cuadrados.

Pérez ha afirmado que “seguimos cumpliendo con los compromisos y la palabra dada”, tras lo cual ha recordado que el equipo de gobierno “ha trabajado intensamente en el desarrollo de esta segunda fase, atendiendo siempre los plazos y tiempos legales” de un proyecto de esta envergadura, cuya ejecución tendrá un presupuesto cercano a los 19 millones de euros.

Así, el contrato que sale a licitación prevé la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución, que se tramitará mediante expediente ordinario y abierto, con un presupuesto base de licitación de 399.300 euros IVA incluido, tal y como ha detallado el primer edil.

La empresa adjudicataria del contrato deberá atender tres requerimientos a partir de la firma del contrato. En primer lugar, redactará un estudio de viabilidad para la ejecución de un aparcamiento subterráneo en la Avenida del Mediterráneo, en el tramo entre las avenidas de Europa y de Castellón, de aproximadamente unos 1.200 metros de longitud, para lo cual contará con un plazo de 30 días. En concreto, según ha explicado el primer edil, en dicho documento tendrá que analizar la demanda y necesidad; determinar la viabilidad técnica, para la cual ya se han realizado catas y estudios geotécnicos, y la viabilidad económico-financiera; y estudiar el posible régimen jurídico y de gestión.

En segundo lugar, deberá redactar el proyecto básico de las obras de reurbanización y renovación de Infraestructuras de la Avenida del Mediterráneo y calles adyacentes en esta fase II, que tendrá que entregar en un plazo de 60 días tras la firma del contrato. El último paso será la redacción del proyecto de ejecución de las mismas, contemplando una obra de reurbanización y remodelación con un presupuesto base de licitación de aproximadamente 18.965.000 euros, permitiéndose un 10% adicional en función de las soluciones constructivas finalmente adoptadas.

Entre los criterios evaluables, tal y como figura en el contrato, figuran la integración del proyecto en la trama urbana; la correcta convivencia de diversas actividades, como el tránsito peatonal, de bicicletas y de vehículos, así como la reserva de lugares de espera para el transporte público, el descanso, el ocio o el juego; la claridad y facilidad en el uso y disfrute del lugar, con especial incidencia en la mejora de la accesibilidad a todos los niveles, para que sea fácilmente comprensible y utilizada por personas con diferentes capacidades; así como el análisis de las cuestiones estéticas derivadas de la naturaleza y transcendencia urbana de este espacio, combinando todos los elementos que componen el diseño, como el tratamiento de superficies, la iluminación, el mobiliario urbano, la señalización, la jardinería o el diseño.

También se tendrá en cuenta la implementación de medidas encaminadas a la mejora de la seguridad y protección frente al tráfico y la mejora medioambiental; así como la selección de materiales y acabados, entre otras.

Toni Pérez ha recordado que el Ayuntamiento de Benidorm inició la remodelación integral de la avenida del Mediterráneo en el año 2018, con la adjudicación de una primera fase comprendida entre la calle Pont y la avenida de Europa, así como sus adyacentes y que, pandemia de por medio, quedó completamente finalizada en el año 2022 y supuso una inversión superior a los 12 millones de euros.

Sin ofertas para la reforma de la plaza de Manizales

Durante la rueda de prensa para dar a conocer la licitación de esta segunda fase de la avenida del Mediterráneo, el alcalde también ha señalado que la Junta de Gobierno Local ha declarado desierto el procedimiento de licitación de las obras de urbanización de la plaza de Manizales y la reparación de las patologías por filtraciones de agua detectadas en el sótano de la misma, así como la incoación de un nuevo expediente.

Pérez ha explicado que esta licitación “no ha recibido ninguna oferta” de empresas interesadas en ejecutar el proyecto, licitado con un presupuesto de 510.000 euros, y ha señalado que los técnicos municipales ya trabajan en rehacer el proyecto para dotarlo de un presupuesto mayor: “Nos encontramos en un momento en el que los precios del sector de la construcción cambian prácticamente cada semana y, ante la falta de contención de precios por parte del Gobierno central, no queda otra que rehacer los pliegos para que haya empresas interesadas” en ejecutar una obra.

Asimismo, ha recordado que se trata de un proyecto con cierta complejidad, al ser de titularidad pública y contar con un aparcamiento privado en el subsuelo. “El estado de la plaza es el que es, pero no estamos ante una obra sencilla” debido a las filtraciones y al problema estructural generado, lo que “no podemos quedarnos solo en lo estético, sino en aportar una solución real y definitiva a este espacio”.