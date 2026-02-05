Benidorm lanza una campaña para poner en valor el agua como recurso esencial

El concejal de Ciclo del Agua. José Ramón González de Zárate, ha señalado al respecto que Benidorm “se ha convertido ya en un modelo de éxito en cuanto a la eficiencia hídrica después de muchos años de concienciación e inversiones en mejora de las infraestructuras y por eso estamos convencidos de que la protección de este recurso es uno de los objetivos fundamentales del municipio”.

El primero de los mensajes que se lanza en esta campaña se ha realizado con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con el lema ‘Ellas investigan el agua, ellas cuidan del futuro’, se trata de poner el acento “en la importancia de concienciar a las niñas sobre el papel tan importante que juegan las mujeres en la ciencia” ha señalado el concejal. En este caso, “en proyectos vinculados a cuestiones como el ahorro hídrico, el uso del agua regenerada, la protección del medio marino o la garantía de la calidad del agua para consumo humano”.

Los carteles incluirán un código QR que da acceso directo a la página web de Veolia en donde la ciudadanía puede realizar cualquier consulta (a través del teléfono móvil o la oficina virtual) relacionada con el servicio que reciben o sobre cualquiera de los proyectos que se están llevando a cabo.

Con esta campaña, ha apuntado González de Zárate, cada mes se busca “concienciar a través de distintos mensajes que coincidirán con efemérides importantes como el Día de la Tierra, el Día Mundial del Agua o el del Medio Ambiente”. La cartelería que contendrá estos mensajes se ubicará en unos 40 puntos de la ciudad situados al aire libre, así como en los diferentes edificios y espacios públicos de Benidorm “con la finalidad de que llegue al mayor número de ciudadanos y visitantes posible” ha finalizado el concejal.