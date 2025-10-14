Benidorm junto al Consorci Mare realizan una campaña de concienciación sobre el reciclaje

La campaña se inició el día 1 de octubre y concluirá a mediados del mes que viene y el principal objetivo de la misma es “acercar a la ciudadanía, a los centros educativos y a las asociaciones los procesos de tratamiento de residuos domésticos que se llevan a cabo en unas instalaciones que son referencia en la gestión de residuos” ha indicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. Mónica Gómez, concejal de Medio Ambiente en Benidorm, también ha resaltado “la importancia de seguir acercando el reciclaje a los ciudadanos y a los escolares para avanzar en la conciencia medioambiental.

La campaña se está desarrollando en dos ámbitos: las playas y los colegios e institutos. Además la campaña también incluye visitas a los ecoparques móviles y a las islas ecológicas.