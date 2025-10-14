medio ambiente

Benidorm junto al Consorci Mare realizan una campaña de concienciación sobre el reciclaje

La campaña la llevan a cabo educadores ambientales que durante estos días explican a la ciudadanía dónde y cómo han de depositar los residuos, cada uno en su contenedor correspondiente y con su color característico

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm junto al Consorci Mare realizan una campaña de concienciación sobre el reciclaje
Benidorm junto al Consorci Mare realizan una campaña de concienciación sobre el reciclaje | Onda Cero Marina Baixa

La campaña se inició el día 1 de octubre y concluirá a mediados del mes que viene y el principal objetivo de la misma es “acercar a la ciudadanía, a los centros educativos y a las asociaciones los procesos de tratamiento de residuos domésticos que se llevan a cabo en unas instalaciones que son referencia en la gestión de residuos” ha indicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. Mónica Gómez, concejal de Medio Ambiente en Benidorm, también ha resaltado “la importancia de seguir acercando el reciclaje a los ciudadanos y a los escolares para avanzar en la conciencia medioambiental.

La campaña se está desarrollando en dos ámbitos: las playas y los colegios e institutos. Además la campaña también incluye visitas a los ecoparques móviles y a las islas ecológicas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer