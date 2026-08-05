Benidorm invierte 150.000 euros en actuaciones de mejora en diez centros educativos durante el verano

El Ayuntamiento de Benidorm invertirá este verano alrededor de 150.000 euros en reparaciones y actuaciones de mejora en diez centros educativos públicos de la ciudad con vistas al inicio del curso escolar. Las principales mejoras se centran en la accesibilidad, electricidad, fontanería, instalaciones de gas, carpintería, pintura, comedores escolares y patios. Además, dentro de ese presupuesto de inversión, se han destinado unos 48.000 euros en tres actuaciones de creación de zonas de sombra.

La inversión realizada incluye la adquisición de materiales y la ejecución de los trabajos y las actuaciones se llevan a cabo en el período estival, como cada año, para evitar interferencias con la actividad lectiva y con el objetivo de que los centros estén preparados para el inicio del curso 2026/27. Estos trabajos los están ejecutando los servicios técnicos municipales y empresas especializadas, en función de las características de cada intervención.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y la concejal de Educación, Maite Moreno, han visitado esta mañana el colegio público Puig Campana para comprobar el estado de algunas intervenciones llevadas a cabo en este centro.

Pérez ha señalado con respecto a las tareas que se están desarrollando que “un verano más, invertimos en los centros donde tenemos competencias, como son los colegios de Infantil y Primaria de nuestra ciudad, para mejorar instalaciones y para hacer de estos centros espacios más actuales, más seguros y más habitables para el alumnado y el personal docente y administrativo”.

Así, en el colegio Puig Campana los trabajos previstos incluyen la creación de una zona de sombra, la adecuación del arenero del patio infantil, renovación de alcorques, instalación de equipos de aire acondicionado, respiradores en el sótano y adecuación de las puertas del comedor a la normativa sanitaria.

En el Vasco Núñez de Balboa también se creará una nueva zona de sombra y se adaptará el comedor escolar a la normativa sanitaria en cuanto a la ventana de servicio y la doble puerta. Igualmente, en el CEIP La Cala se efectúan reparaciones de carpintería, algunas actuaciones de electricidad y está prevista la instalación de un toldo para generar un espacio de sombra en el área de Infantil. En el Miguel Hernández también se procederá a renovar material e instalaciones eléctricas, se renovará la instalación de gas de la cocina y se construirá una rampa de accesibilidad. El CEIP Aitana también contará con una nueva zona de sombra, se adaptará el comedor escolar a la normativa sanitaria, se harán mejoras en la instalación eléctrica y también actuaciones de fontanería.

En cuanto al CEIP Bautista Lledó, se acondicionará la barandilla del patio infantil, se adecuará la instalación de gas en la cocina y se procederá a la retirada de sanitarios que están en desuso. Asimismo, en el colegio Els Tolls se renovarán cinco bancos del patio y en el Gabriel Miró está prevista la pintura y acondicionamiento del aula UECO. En el CEIP Serra Gelada se actuará para reparar desperfectos en la fachada y, por último, en el Ausiàs March se sustituirá y reparará la carpintería de los armarios y se acometerán trabajos de pintura en distintas dependencias.