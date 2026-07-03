Benidorm intensifica los tratamientos de desinsectación en las redes de alcantarillado y aguas pluviales

La Concejalía de Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Benidorm, a través de la concesionaria Veolia, está intensificando las labores de desinsectación y desratización en las redes de alcantarillado y aguas pluviales con motivo del incremento de temperaturas en esta época del año. Estos trabajos, que se realizan a lo largo de todo el año, adquieren ahora una mayor incidencia ya que las altas temperaturas contribuyen a la proliferación de insectos.

La función e estos tratamientos es la de control del aumento de insectos y roedores al objeto de mejorar las condiciones higiénicas de la ciudad. En ese sentido, José Ramón González de Zárate, concejal de Ciclo del Agua, ha subrayado que “estas intervenciones se realizan durante todo el año en toda la ciudad, pero ahora es momento de reforzar un poco más”. De hecho, en una visita a una de estas actuaciones en la Colonia Madrid se ha constatado que “hay puntos en los que no hay presencia de insectos y en otros sí”.

Benidorm realiza tres tratamientos anuales de desinsectación y desratización “y en verano se ejecuta una aplicación adicional en las zonas más conflictivas y en puntos críticos de acumulación de agua” ha explicado el concejal. En total son cuatro tratamientos. El primero se hace entre enero y marzo; el segundo entre abril y mayo; el tercero entre junio y julio y el último entre octubre y noviembre. “Además, también se atienden las incidencias que pudieran producirse, bien mediante contacto directo con Veolia o a través del departamento municipal correspondiente” ha indicado.

La empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua, Veolia, recomienda hacer periódicamente estos tratamientos también en las instalaciones interiores de saneamiento de comunidades vecinales, establecimientos de hostelería, etc. “aprovechando el mismo período en que se llevan a cabo los de las redes de alcantarillado y pluviales para evitar que los insectos se trasladen de unas instalaciones a otras, y evitando así su aparición en el exterior” ha explicado González de Zárate.

Del mismo modo, se recomienda disponer de elemento sifónico en la acometida de alcantarillado para impedir el trasiego de insectos entre las redes privadas y públicas.