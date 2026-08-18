Benidorm inicia la “vuelta al cole” de su promoción turística con una intensa agenda internacional

Visit Benidorm prepara su particular “vuelta al cole” de la promoción turística con una intensa agenda que comenzará en los últimos días de agosto y se desarrollará durante todo septiembre. Tras el periodo central del verano, el destino retoma su actividad internacional con 15 actuaciones dirigidas a mantener la visibilidad de Benidorm, estimular la demanda para los próximos meses y reforzar su posicionamiento como destino abierto durante todo el año.

La nueva temporada promocional arrancará del 25 al 27 de agosto con el ANTOR Summer Roadshow, una gira profesional por diferentes localidades de Noruega. Este formato permitirá presentar directamente la oferta turística de Benidorm y conectar con agentes de viajes, turoperadores y otros profesionales capaces de acercar el destino al público noruego.

Esta primera cita dará paso a un mes de septiembre especialmente activo, con presencia en mercados como Finlandia, Francia, Austria, Polonia, Hungría, Portugal, Benelux, Reino Unido, Irlanda e Italia.

La programación combina diferentes formatos para llegar tanto a los profesionales turísticos como al público final. Visit Benidorm participará en workshops, roadshows y encuentros empresariales con agentes de viajes, turoperadores y compañías del sector. Estas acciones permitirán generar nuevos contactos, fortalecer relaciones comerciales y presentar las novedades del destino de cara al otoño, el invierno y la próxima temporada.

Durante septiembre, la promoción llegará a Helsinki con una presentación de la oferta de la Comunitat Valenciana; a Toulouse, con un workshop dirigido al mercado francés; y a Portugal, con un encuentro profesional organizado junto a TNews. También se desarrollará una acción promocional en Nápoles para reforzar la presencia de Benidorm en el mercado italiano.

Europa central y oriental tendrá un peso destacado. El calendario contempla un roadshow por Varsovia, Katowice, Lublin y Kielce, además de una gira por Budapest, Szeged, Miskolc y Debrecen y otra acción profesional en varias ciudades de Austria. A ellas se sumará un roadshow dirigido al mercado Benelux.

El mercado británico continuará siendo una prioridad. Visit Benidorm participará en Londres en una colaboración con la Business Travel Association, reforzando el contacto con el sector profesional y explorando nuevas oportunidades vinculadas tanto al turismo vacacional como al turismo de negocios.

La agenda se completará con las acciones “Unveiling Benidorm”, una serie de blog trips y viajes de prensa con los que se mostrará el destino a blogueros, creadores de contenido y periodistas de distintos mercados internacionales.

A través de estas visitas, los participantes podrán conocer y difundir las múltiples caras de Benidorm: su oferta de ocio, sus playas, su entorno natural, la actividad al aire libre, la gastronomía, la sostenibilidad y las experiencias dirigidas a distintos perfiles de viajeros. El objetivo es proyectar una imagen auténtica, activa y diversa del destino, mostrando que Benidorm ofrece numerosos motivos para viajar durante todo el año.

“Septiembre representa la vuelta al cole de nuestra promoción. Retomamos el contacto directo con mercados y profesionales turísticos mediante una agenda muy internacional, diversa y orientada a generar demanda para el otoño, el invierno y los primeros meses del próximo año”

Esta actividad marcará el inicio de un último cuatrimestre en el que la promoción continuará creciendo. Durante octubre y noviembre llegarán nuevas acciones centradas en gastronomía, sostenibilidad, turismo premium, turismo deportivo y turismo de reuniones, junto con la participación en grandes citas profesionales como la World Travel Market de Londres e IBTM Barcelona.

Con esta nueva ofensiva promocional, Benidorm busca aprovechar el impulso del verano para seguir atrayendo visitantes durante el resto del año, diversificar mercados y productos y consolidar su imagen como uno de los destinos urbanos y vacacionales más completos del Mediterráneo.