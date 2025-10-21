Benidorm inicia las obras para reordenar el aparcamiento disuasorio de la avenida Beniardá ubicado junto a la estación del TRAM

La actuación contempla la regulación de entradas y salidas de vehículos, un sistema de conteo y la instalación de alumbrado público y sistemas de vigilancia La ejecución de los trabajos no impedirá que los usuarios puedan seguir estacionando su vehículo, si bien se irán habilitando zonas próximas para poder hacerlo sin que el número de plazas disminuya con relación a las existentes ahora mismo.

En estos momentos ya ha comenzado las obras del proyecto de ‘Sistema urbano de drenaje sostenible para la implantación del aparcamiento disuasorio en la parcela municipal del Moralet’ financiado al 100% con fondos europeos Next GeneratioEU. Los trabajos se realizarán sobre una extensión aproximada de 17.244 metros cuadrados y una superficie destinada a aparcamiento de 15.018 metros cuadrados. Por su parte el PSOE de Benidorm ha alertado del retraso de esta obra y ha criticado al gobierno del PP por dilatar el inicio de unos trabajos cuyo contrato se formalizó en junio. Además, han denunciado que el terreno se ha convertido en una escombrera