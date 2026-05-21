Benidorm inicia el lunes las obras para duplicar el carril bici y mejorar la seguridad vial en la avenida del Albir

El Ayuntamiento de Benidorm comenzará el próximo lunes las obras de la primera fase del proyecto ‘Mejora y duplicación de la infraestructura ciclista de la avenida del Albir (CV-753) para la potenciación del uso turístico de la infraestructura ciclista’. Con ese motivo, el lunes comenzará un corte de tráfico que afectará a esta vía en el tramo entre las rotondas de intersección con la avenida Severo Ochoa y la del Sendero de la Barrina (trinquet). La circulación rodada quedará cortada durante dos meses aproximadamente, permitiéndose únicamente el acceso a los vados.

Para esta obra, el Ayuntamiento destina cerca de 200.000 euros con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la movilidad en la carretera CV-753, también conocida como ‘la turística’ y que enlaza el término municipal con el del vecino municipio de l’Alfàs del Pi.

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha recordado que esta avenida es de titularidad municipal desde julio de 2022, cuando la Diputación Provincial de Alicante hizo efectiva la cesión al Consistorio benidormense de un tramo de 1,6 kilómetros comprendido entre la avenida Severo Ochoa y la rotonda del ‘trinquet’, convirtiendo esta carretera en vía urbana. Asimismo, Muñoz ha recordado que “desde que esta vía pasó a ser 100% municipal, se han realizado algunas mejoras y arreglos, pero teníamos pendiente una actuación más a fondo, para mejorar infraestructuras y servicios, que es la que vamos a ejecutar ahora”.

El proyecto propone una serie de “actuaciones de reordenación de accesos y mejoras en la infraestructura ciclista, garantizando así una circulación más segura para vehículos, ciclistas y peatones”, ha señalado el edil,