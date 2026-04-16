Benidorm inicia el lunes una obra de urgencia en el Paseo de la Carretera que evitará cortes de suministro eléctrico en verano

El Ayuntamiento de Benidorm ha anunciado hoy que el próximo lunes, 20 de abril, dará comienzo en el Paseo de la Carretera una obra de urgencia que evitará averías y cortes de suministro eléctrico en verano, momento del año en el que se registra una mayor demanda de energía. Así lo ha trasladado hoy el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, que junto al edil responsable de Comercio, Javi Jordá, ha informado a los comerciantes de la zona sobre el motivo de las obras y el calendario previsto. El consistorio de Benidorm ha dado a conocer a través de la concejalía de movilidad que se respetará el horario de carga y descarga para no afectar el abastecimiento comercial y se garantizará el paso de peatones.

A este respecto, Muñoz ha detallado que esta actuación pasa por renovar la línea que abastece al Paseo de la Carretera y zona del Castillo ante “el riesgo de rotura”, y que los trabajos “se van a prolongar durante aproximadamente un mes”. Así, la previsión inicial es que las obras finalicen el 24 de mayo, si bien “vamos a intentar agilizar los trabajos para reducir esos plazos de ejecución”. El edil ha explicado que “a la compañía suministradora le saltó la alarma del riesgo de rotura de la línea en vísperas de Semana Santa”. Dada la importante actividad turística de esas fechas, “aplazamos el inicio de las obras a después de Semana Santa”. “Sabemos de la proximidad del puente de mayo, pero tenemos que empezar ya las obras para trabajar con la suficiente anticipación y margen como para asegurarnos que la reparación de la línea esté completada antes de junio, incluso aunque surgieran imprevistos”, ha precisado.

Sobre el desarrollo de las obras, Muñoz ha especificado que “la actuación afecta a un tramo de unos 200 metros lineales en el Paseo de la Carretera, en el margen derecho en sentido Parque de Elche”, y “para reducir al máximo la afección a comerciantes y vecinos la obra se desarrollará en cuatro fases de 50 metros cada una, respetándose el acceso a los establecimientos y viviendas”. Asimismo, “se respetarán los horarios de carga y descarga, a primera hora de la mañana” para garantizar el abastecimiento comercial. Muñoz ha pedido “disculpas, paciencia y comprensión” a los comerciantes y vecinos del entorno, y ha reiterado que “hemos planificado esta actuación urgente de modo que moleste lo menos posible y tomando todas las medidas de seguridad”. El edil ha incidido en que “se trata de una obra vital para garantizar el suministro en la zona centro, por lo que los principales beneficiarios serán justamente los comerciantes y vecinos que ahora van a tener que convivir con los trabajos”.