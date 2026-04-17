Benidorm impulsa la ejecución de las obras de la calle Montecarlo para finalizarlas antes de acabar el año

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.355.814 euros, financiados con cargo a los Fondos de Renovación del Servicio Municipal de Aguas

El Ayuntamiento de Benidorm ha instado a la empresa Audeca, adjudicataria de las obras de renovación de infraestructuras de agua potable y saneamiento en la avenida Montecarlo, en el tramo que discurre entre la calle Berlín y la avenida Roma, para que impulse los trabajos que se están ejecutando con el fin de que antes de finalizar este año la actuación haya terminado por completo.

La intervención en esta calle comprende cerca de 400 metros lineales y los trabajos actuales son una continuación de los que ya finalizaron hace un año en el tramo entre las calles París y Roma. La actuación se adjudicó por un importe de 1.355.814,06 euros y se financia íntegramente con los Fondos de Renovación del Servicio Municipal de Aguas. Además de las conducciones de agua potable y saneamiento, también se renovarán las de pluviales, el alumbrado, la pavimentación, señalización vertical y horizontal, la jardinería y arbolado y se incorporará la red de agua regenerada.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha visitado hoy los trabajos junto a los responsables de la empresa y técnicos municipales. Una visita que ha servido para escoger el tipo de pavimento que se colocará en la calle para dar continuidad al que ya se colocó en el primer tramo que se ejecutó. “Desde el pasado noviembre hasta ahora, la obra se ha centrado en el subsuelo, con la renovación de tuberías, muchas veces trabajando entre 4 y 5 metros bajo la superficie” ha dicho el edil, que ha cifrado en un 70% el grado de ejecución de esos trabajos.

De igual forma que se hizo en Semana Santa, con la llegada del verano “estudiaremos fórmulas para compatibilizar el avance de la obra con el aumento de la actividad turística, y por tanto del flujo peatonal y de vehículos”, ha precisado González de Zárate, que ha reiterado la “enorme complejidad e importancia de la obra” debido a la existencia de “muchas canalizaciones de agua potable, alcantarillado, agua depurada y pluvial”. Además, ha puesto de manifiesto que la composición del terreno “con presencia de muchas rocas en el subsuelo” motiva que el coste y el tiempo empleado por la empresa sea mayor.

“Ahora estamos llegando a la altura de la calle Londres y desde ahí se bajará hasta el cruce con la calle Estocolmo, que es último tramo que queda para renovar el alcantarillado y la red de pluviales” ha avanzado el concejal. En cuanto a la superficie, el titular de Ciclo del Agua ha señalado que, una vez que ya se ha determinado el pavimento que se colocará, “en apenas unos días habrá dos o tres equipos trabajando en el tramo entre las calles Berlín y Bruselas”.

González de Zárate ha reiterado que es “una obra complicada”, pero ha asegurado que antes del verano estará terminado el 100% de la red de alcantarillado y de pluviales y las aceras desde Berlín a Brueselas”. También ha expresado su confianza en que “no tendremos más incidencias e inconvenientes derivados de las antiguas conducciones de fibrocemento”. Después de alrededor de 40 años “sin que se haya actuado aquí”, el concejal ha puesto el acento en que al final de la obra “tendremos un importante ahorro de agua ya que se producían muchas filtraciones y charcos, habrá mejoras en el alumbrado y en el arbolado y los vecinos tendrán acceso al agua regenerada para el riego de sus urbanizaciones”.

El Ayuntamiento es consciente de las molestias que una obra de estas dimensiones ocasiona a los vecinos de la zona y de ahí que el concejal haya pedido disculpas. “Sabemos de las molestias, pero es una obra difícil y hemos querido atacarla en su totalidad” ha apostillado.

Detalles de la actuación

La renovación de la red de alcantarillado abarca a 338,87 metros de tubería de hormigón, que se sustituyen por una tubería de PVC compacta y 14 acometidas domiciliarias. Se implantará asimismo la red de recogida de pluviales, que no existe, mediante la instalación de 75 imbornales y 505 metros de tubería. En cuanto a la red de agua potable, se sustituirán más de 700 metros de tubería de fibrocemento por otra de fundición. Como se ha dicho, se implantará una red de agua regenerada para el arbolado vial y para que las comunidades puedan optar por esta fuente para el riego de sus jardines y zonas verdes. Igualmente se acometerá la adecuación del alumbrado público con la renovación del cableado, aprovechando al máximo las columnas, se sustituirá el arbolado por ejemplares de hoja perenne de crecimiento lento como los ya plantados en el tramo ejecutado. Y las aceras, por último, contarán con soluciones específicas de accesibilidad universal y seguridad vial.