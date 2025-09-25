EVENTOS

El Benidorm Fest cierra su plazo de candidaturas

Los artistas seleccionados se conocerán pronto, mientras crece la expectación por el festival, que seguirá adelante incluso sin España en Eurovisión

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El plazo para presentar canciones al Benidorm Fest finalizó ayer, por lo que el edil de Eventos en Benidorm, Jesús Carrobles, ha adelantado que los artistas se conocerán en noviembre. Los temas que competirán saldrán a la luz en diciembre como se han hecho en ediciones anteriores.

Tal como ya avanzaron los servicios informativos, el festival se celebrará con normalidad independientemente de si España decide participar o no en Eurovisión 2026. Esta edición, además, llega con novedades destacadas, como un importante incentivo económico: la candidatura ganadora recibirá un premio de 150.000 euros.

