fiestas

En Benidorm la Escenificación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio busca ser de Interés Turístico Nacional

El consistorio prepara ya el dosier de la candidatura y una campaña de apoyo junto a peñas y entidades festeras, con la intención de reconocer el acto con esta designación

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

En Benidorm la Escenificación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio busca ser de Interés Turístico Nacional
En Benidorm la Escenificación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio busca ser de Interés Turístico Nacional | Onda Cero Marina Baixa

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha asistido esta sábado, 8 de noviembre, a Benidorm a la Escenificación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio, una tradición con más de medio siglo de historia y reconocida desde 2015 como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Asimismo, la consellera ha querido expresar el respaldo de la Generalitat a la intención del Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación Cultural y Recreativa La Barqueta de iniciar el trámite para lograr que esta tradición sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un paso que, según Marián Cano, “contribuiría a reforzar la proyección turística, cultural y patrimonial de Benidorm y de la Comunitat Valenciana”.

El consistorio, a través de las concejalías de Cultura y Fiestas, ha anunciado recientemente que tiene la intención de iniciar una campaña de apoyo a esta declaración con la colaboración de peñas y entidades festeras, que se encuentran trabajando en el dosier de la candidatura, y que presentarán en la Dirección General de Turismo de la Generalitat, paso previo a la declaración nacional, y posteriormente remitirán al Gobierno de España.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer