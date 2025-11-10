En Benidorm la Escenificación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio busca ser de Interés Turístico Nacional

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha asistido esta sábado, 8 de noviembre, a Benidorm a la Escenificación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio, una tradición con más de medio siglo de historia y reconocida desde 2015 como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Asimismo, la consellera ha querido expresar el respaldo de la Generalitat a la intención del Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación Cultural y Recreativa La Barqueta de iniciar el trámite para lograr que esta tradición sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un paso que, según Marián Cano, “contribuiría a reforzar la proyección turística, cultural y patrimonial de Benidorm y de la Comunitat Valenciana”.

El consistorio, a través de las concejalías de Cultura y Fiestas, ha anunciado recientemente que tiene la intención de iniciar una campaña de apoyo a esta declaración con la colaboración de peñas y entidades festeras, que se encuentran trabajando en el dosier de la candidatura, y que presentarán en la Dirección General de Turismo de la Generalitat, paso previo a la declaración nacional, y posteriormente remitirán al Gobierno de España.