Benidorm concede a Úrsula Llinares Martínez el reconocimiento de Vecina Ejemplar por su entrega y compromiso con los demás

La benidormense Úrsula Llinares Martínez ha recibido este jueves el reconocimiento de Benidorm como Vecina Ejemplar de la ciudad, una distinción que le han entregado el Ayuntamiento y el Consejo Vecinal como reconocimiento a su “bondad, entrega y amor, generosidad y compromiso con los demás”, así como por su colaboración altruísta con la parroquia del Buen Pastor y con entidades sociales como Cáritas, Manos Unidas o la Asociación Española Contra el Cáncer. La entrega de esta distinción ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benidorm, en el transcurso de un acto que ha reunido a una numerosa representación de la Corporación municipal y de la sociedad civil.

Entre ellos, los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate, Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar; la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such; representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad; Vecinos Ejemplares de anteriores ediciones, personas distinguidas con la ‘Distinció Cultural Ciutat de Benidorm'; entidades sociales, culturales, festeras y civiles; así como familiares de la homenajeada.

El premio Vecino Ejemplar es un reconocimiento con el que se premia cada año a las personas “en las que concurren valores personales, cívicos y éticos destacados y destacables” que pueden servir de referencia e inspiración para otros ciudadanos y cuya propuesta, valoración y elección parte de la propia ciudadanía, a través de los mecanismos acordados por el Ayuntamiento y el Consejo Vecinal.

Y es, precisamente esta circunstancia, la que ha destacado en su discurso de felicitación el alcalde de la ciudad, Toni Pérez. El primer edil se ha referido a que la concesión de este galardón es un proceso “articulado de principio a fin por los vecinos y en el que el Ayuntamiento no interviene más allá de recibir el nombre de la persona seleccionada por el Consejo Vecinal y asumirla como propia”. Por ello, ha señalado que el premio “adquiere aún más valor”.

Sobre la persona homenajeada en esta edición, Toni Pérez ha destacado su “entrega” durante décadas a ayudar a las personas que la han necesitado, especialmente en la parroquia del Buen Pastor y a través de Cáritas, en cuya fundación en la ciudad participó a mediados de los años 70, así como del resto de entidades en las que ha tomado parte. “Y eso implica visitar casas, ayudar a enfermos, llevar alimento, dar de comer, limpiar, arreglar. Qué dedicación”, ha afirmado el primer edil.

Asimismo, también de la Comissió de Festes Majors Patronals, de la que ha sido mayorala en varias ocasiones, siendo en el año 1996 presidente su marido, Franciso Almiñana, quien fuera director durante décadas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de la Alameda.

“Eso que llaman ahora el empoderamiento de la mujer, eso que llama ahora el tercer sector, hay mujeres en Benidorm que lo han hecho siempre. Y Sola es una de ellas. Lo han hecho siempre sin esperar ninguna recompensa y, además, lo han hecho muy bien”, ha agregado el primer edil, quien ha concluido refiriéndose directamente a la homenajeada: “Aunque no te lo esperaras, aunque digas que no te lo mereces, tu pueblo, tus vecinas, tus vecinos, el Consejo Vecinal, el movimiento asociativo, todos los presentes, hoy te lo reconocemos y te lo agradecemos”.

Por su parte, con gran emoción por la distinción, Úrsula Llinares, también se ha referido en su discurso a este hecho, afirmando que esta acción social la ha realizado siempre “sin esperar nada a cambio”. Por ello, ha querido compartir públicamente este premio con “todos los ciudadanos de mi querida ciudad de Benidorm, con la sociedad civil, con nuestras asociaciones de vecinos, con el mundo cultural, con el deportivo, con nuestras parroquias y comunidades religiosas, especialmente con Cáritas”, recordando al sacerdote Tomás García Sempere, con quien inició su labor con los más necesitados.

“Yo solo soy una pequeña parte de este pueblo acogedor, trabajador y solidario que me ha dado tanto”, ha continuado señalando en su discurso de agradecimiento, en el que tampoco ha querido olvidarse de su marido, Paco Almiñana, y del resto de la familia. “Sin ellos y su paciencia, su apoyo y su cariño yo no estaría hoy aquí, así que este premio también es de ellos”, ha manifestado.

Por último, Úrsula Llinares, Sola, ha finalizado afirmando que “este galardón no me hace mejor que nadie. Al contrario, me compromete a seguir estando ahí como una vecina más”.

En el acto también han participado Teresa Garrido, como encargada de la concesión de este galardón en el Consejo Vecinal, así como Jesús Rosillo, distinguido en 2019 y portavoz del jurado, además de la concejal de Participación Ciudadana, Ana Pellicer. El mismo ha estado amenizado por Aroa Blanco, profesora del Conservatorio Profesional de Música José Pérez Barceló, que ha interpretado tres piezas musicales en las distintas partes del mismo, con el acompañamiento de los cantantes Margo Climent y Luís Alvado.

Desde que se puso en marcha esta distinción ciudadana, el Premio Vecino Ejemplar ha reconocido la trayectoria y valores de benidormenses como Francisco Fenoll Rostoll (2011), Antonio Gonzaga Picó (2012), Francisco Alvado Barber (2013), Carmen Cerdá Garrido (2014), María Rosa González Mata-Rubio y Juan José García Albarrán (a título póstumo en 2015), Casimiro Vila Esteban (2016), Eusebi Chiner Vives (2017), María Zaragoza Lloret (2018), Jesús Rosillo Jiménez (2019), Bárbara Pérez Llinares –María del Sufragio– (2023), Ángel Olmo Quesada (2024) y José Luis Sarrió García, homenajeado en 2025.

Sobre Úrsula Llinares Martínez

Conocida por todos en Benidorm como ‘Sola’, nació el 22 de agosto de 1938 en Benidorm, hija de Vicente Llinares Llinares, carpintero, y de Francisca Martínez Ivars, conocida cariñosamente como ‘la Besona’. Vivió su niñez y parte de su adolescencia en Larache (Marruecos), donde la familia se trasladó en 1941 y donde nacieron sus cuatro hermanos: Pepe, Vicente, Manoli y Paqui. Allí vivieron hasta su regreso a Benidorm en 1957.

La candidatura presentada al premio de Vecina Ejemplar de 2026, apoyada como recogen las bases por tres asociaciones sociales de la ciudad como son la Parroquia del Buen Pastor, Cáritas Parroquial y la Escuela de Adultos, señala que “desde muy joven, Sola destacó por ser una persona excepcional: cercana, sociable, simpática y con una capacidad inmensa para crear lazos sinceros. Las amistades que forjó en aquellos años siguen acompañándola hoy, reflejo de la calidad humana que siempre ha demostrado”.

Comenzó a trabajar como modista para ayudar a sus padres, mostrando desde temprana edad su sentido de responsabilidad y su deseo de contribuir al bienestar familiar.

En 1962, con 24 años, se casó con el amor de su vida, Francisco Almiñana, en la parroquia de San Jaime y Santa Ana, en la capilla de la Virgen del Sufragio, patrona de Benidorm. Juntos formaron una familia junto a su hijo, Francisco Javier Almiñana, quien más tarde les dio un nieto, su mayor tesoro. Sola siempre ha estado pendiente de ellos, entregada por completo a su hogar, a sus hermanos, cuñados y sobrinos, quienes sienten por ella un cariño inmenso.

Poco después de su matrimonio llegó a Benidorm Don Tomás García Sampere para abrir la nueva Parroquia del Buen Pastor, con quien Sola y su marido, profundamente creyentes, entablaron con él una gran amistad. De esa unión nació en 1975 Cáritas de Benidorm, donde Sola, junto a otras compañeras, luchó incansablemente para ayudar a los más necesitados, labor que continúa realizando a día de hoy con la misma dedicación y corazón.

Además, ha sido mayorala de la Comissió de Festes Majors Patronals de Benidorm durante muchos años junto a su marido, ya fallecido. Actualmente continúa siendo socia y colaboradora de Manos Unidas, de la Asociación Española Contra el Cáncer y forma parte de la Cofradía de la Virgen de los Dolores.

El jurado seleccionado por el Consejo Vecinal para la elección del Vecino Ejemplar de 2026 ha valorado que la vida de Sola Llinares Martínez “es un ejemplo de bondad, entrega y amor. Su generosidad, su fe y su compromiso con los demás han dejado una huella profunda en su familia, en sus amigos y en toda la comunidad de Benidorm, convirtiéndola en una mujer admirable, querida y respetada por todos”.