Benidorm celebra hoy viernes el Mig Any de Moros y Cristianos en la Ermita de Sanz

La celebración tendrá lugar en la Ermita de Sanz, hoy viernes, desde las 20 horas, con una fiesta Tardeo-Festero con la participación de miembros de todas las filaes que componen esta fiesta: por el bando moro, Mulsulmanes Tagarinos, Tuareg, Nazaríes y Benidarhims; y por el bando cristiano, Cruzados y Cavallers de la Baronía. En este Tardeo-Festero, fiesta abierta a todos los vecinos de Benidorm y de la Marina Baixa, marca el ecuador del calendario de esta fiesta, ya con la vista puesta en el próximo mes de octubre.

En este Tardeo-Festero, fiesta abierta a todos los vecinos de Benidorm y de la Marina Baixa que quieran pasar un buen rato, se podrá disfrutar de la actuación de DJ Kalenda, que pinchará los temas más actuales y divertidos para bailar esta noche de viernes, y además, habrá barra con bocadillos, montaditos y bebidas a precios populares para que la diversión sea completa.

Además, se podrán adquirir las últimas entradas disponibles para la actuación del humorista Miki Dkai el próximo 30 de abril en el Auditorio del Centro Cultural y que organiza la Asociación de los Moros y Cristianos de Benidorm.

El presidente de la entidad, Artur Mira, ha señalado que “esta fiesta del Mig Any simboliza el ecuador festero en el que todas las filaes celebramos una noche en la que los Moros y Cristianos de Benidorm podemos disfrutar de la hermandad y de ese aroma festero que volverá a nuestras calles la primera semana de octubre”.