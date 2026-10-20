Benidorm celebra este fin de semana una nueva edición de la Feria Outlet: 20 establecimientos locales y descuentos de más del 50%

Benidorm celebra este fin de semana la 13ª edición de la Feria Outlet, que organizan la Concejalía de Comercio y la Asociación Independiente de Comerciantes (AICO) y que este año reunirá a 20 establecimientos locales. Así lo han trasladado hoy el concejal del área, Javier Jordá, y el presidente de AICO, Raúl Parra, en una rueda de prensa en la que han ofrecido todos los detalles sobre esta nueva edición que arranca el viernes 23, a las 09.30 horas, en la Plaza SSMM Reyes de España y que se prolongará hasta las 21:00 horas del domingo.

El edil de Comercio ha señalado que la Feria Outlet es una actividad de dinamización y promoción comercial local, al tiempo que ofrece al público la oportunidad de encontrar productos con importantes descuentos. En esta línea, el presidente de AICO ha resaltado que esta actividad facilita “liquidez inmediata, liberar espacio en el almacén, renovación de producto y promoción” para los establecimientos participantes, al tiempo que brinda “oportunidades de compra para el consumidor” a unos precios ventajosos.

En eta ocasión, y según ha detallado Parra, entre los establecimientos participantes hay tiendas de textil, marroquinería, deportes, electrodomésticos, calzado, menaje y dulces. Además, “como novedad, también contaremos con tres empresas locales de automoción que expondrán sus vehículos de kilómetro 0 y reacondicionados”.

También como novedad, está prevista la presencia de dj Gus la tarde del sábado 24, de 17:00 a 21:00 horas, y la instalación de hinchables la tarde del viernes y toda la jornada de sábado y domingo. A esto se añade, el bar gestionado por la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías (Abreca).

En total, está prevista la instalación de 35 carpas, siete más que el año anterior, augurando así que la que podría ser “una edición de récord”, según ha indicado Parra. A este respecto, el edil de Comercio ha trasladado “la enhorabuena a AICO” porque “cada año vais sumando” en participación y también en acciones y actividades paralelas para enriquecer la experiencia de compra, haciendo de la Feria Outlet una opción “no solo comercial sino también de ocio”.

Por último, ambos han invitado a residentes, turistas y vecinos de la comarca y de otros municipios de la provincia a acercarse durante el fin de semana a Benidorm para disfrutar de la Feria Outlet.