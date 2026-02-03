Educación

Benidorm asume el aumento del precio del billete del bus escolar a los IES para que el alumnado siga pagando lo mismo

Cada estudiante continuará pagando 0,54 euros por viaje, mientras que el Ayuntamiento asumirá los 1,31 euros restantes, sufragando más del 70% del precio total del billete frente al 66% que costeaba antes de la subida

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Alrededor de 540 estudiantes hacen uso de este servicio de transporte, del que el Ayuntamiento sufraga más del 70%. Escuchamos a la concejala de Educación, Maite Moreno,

Se estima que esta medida va a suponer una inversión extra de más de 20.000 euros, que se añaden a la cantidad que ya había consignada para el periodo de enero a junio. No obstante, la cifra concreta y definitiva se conocerá a final de curso, puesto que variará en función del número de viajes efectivamente realizados cada mes por los alrededor de 540 estudiantes de Secundaria, Bachiller y ciclos formativos que hacen uso del servicio de transporte escolar financiado por el Ayuntamiento de Benidorm

