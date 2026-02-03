Benidorm asume el aumento del precio del billete del bus escolar a los IES para que el alumnado siga pagando lo mismo

Alrededor de 540 estudiantes hacen uso de este servicio de transporte, del que el Ayuntamiento sufraga más del 70%. Escuchamos a la concejala de Educación, Maite Moreno,

Se estima que esta medida va a suponer una inversión extra de más de 20.000 euros, que se añaden a la cantidad que ya había consignada para el periodo de enero a junio. No obstante, la cifra concreta y definitiva se conocerá a final de curso, puesto que variará en función del número de viajes efectivamente realizados cada mes por los alrededor de 540 estudiantes de Secundaria, Bachiller y ciclos formativos que hacen uso del servicio de transporte escolar financiado por el Ayuntamiento de Benidorm