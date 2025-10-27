sesión plenaria

Benidorm aprueba por unanimidad la interpretación del PGMO sobre viviendas turísticas y da luz verde a nuevos proyectos de sostenibilidad y al Bono Consumo

Por decisión del alcalde Toni Pérez, no se incorpora al orden del día la propuesta de cesión del derecho de concesión del aparcamiento subterráneo de Jaime I. La decisión atiende a la petición del PSOE y VOX, que alegaban no haber tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm aprueba por unanimidad la interpretación del PGMO sobre viviendas turísticas y da luz verde a nuevos proyectos de sostenibilidad y al Bono Consumo
Benidorm aprueba por unanimidad la interpretación del PGMO sobre viviendas turísticas y da luz verde a nuevos proyectos de sostenibilidad y al Bono Consumo | Onda Cero Marina Baixa

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprueba por unanimidad la interpretación del Plan General de Ordenación Urbana de 1990 en materia de viviendas turísticas, con el objetivo de clarificar la compatibilidad entre el uso residencial y el turístico. Aunque la medida cuenta con el respaldo de todos los grupos, la oposición critica la falta de avances y la demora en la regulación específica.

Asimismo, el pleno aprueba un estudio sobre el efecto de la isla de calor, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiado con fondos europeos NextGenerationEU, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y el confort urbano. La propuesta cuenta con el respaldo mayoritario, recibiendo únicamente el voto en contra de VOX.

Por otra parte, el pleno da luz verde ,16 votos a favor y 8 en contra, a la financiación de la sexta edición del Bono Consumo, con una dotación de 1.008.000 euros.

Desde el grupo socialista se cuestiona la falta de planificación presupuestaria.

No se incorpora al orden del día la propuesta de cesión del derecho de concesión del aparcamiento subterráneo de Jaime I, incluido en el Plan de Aparcamientos Benidorm Futura 2000, a la empresa Telpark Benidorm. La decisión atiende a la petición del PSOE y VOX, que alegaban no haber tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente, enviado a los grupos el pasado viernes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer