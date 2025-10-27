Benidorm aprueba por unanimidad la interpretación del PGMO sobre viviendas turísticas y da luz verde a nuevos proyectos de sostenibilidad y al Bono Consumo

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprueba por unanimidad la interpretación del Plan General de Ordenación Urbana de 1990 en materia de viviendas turísticas, con el objetivo de clarificar la compatibilidad entre el uso residencial y el turístico. Aunque la medida cuenta con el respaldo de todos los grupos, la oposición critica la falta de avances y la demora en la regulación específica.

Asimismo, el pleno aprueba un estudio sobre el efecto de la isla de calor, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiado con fondos europeos NextGenerationEU, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y el confort urbano. La propuesta cuenta con el respaldo mayoritario, recibiendo únicamente el voto en contra de VOX.

Por otra parte, el pleno da luz verde ,16 votos a favor y 8 en contra, a la financiación de la sexta edición del Bono Consumo, con una dotación de 1.008.000 euros.

Desde el grupo socialista se cuestiona la falta de planificación presupuestaria.

No se incorpora al orden del día la propuesta de cesión del derecho de concesión del aparcamiento subterráneo de Jaime I, incluido en el Plan de Aparcamientos Benidorm Futura 2000, a la empresa Telpark Benidorm. La decisión atiende a la petición del PSOE y VOX, que alegaban no haber tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente, enviado a los grupos el pasado viernes.