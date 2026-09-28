Benidorm aprueba los primeros 700.000 euros para la campaña de bonos consumo

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este lunes por unanimidad de toda la Corporación una modificación presupuestaria para la campaña de bonos consumo #BenidormTeDaMás correspondiente a este año. La modificación, que cuenta con los informes favorables correspondientes, asciende a 700.000 euros, que es la primera cantidad solicitada el pasado 15 de este mes por la Concejalía de Comercio como primera aportación municipal para desarrollar esta acción, que tiene como objetivo dinamizar el comercio local y apoyar la economía de las familias. Ese dinero se unirá a la partida que la Diputación Provincial de Alicante destinará por este concepto a Benidorm, que será de 807.244 euros. La cantidad, no obstante, “es susceptible de ser aumentada con posterioridad si fuera necesario”, según ha afirmado la concejal de Hacienda, Aida García Mayor.

La edil ha insistido en que el objetivo de las políticas del gobierno local es “apoyar al tejido social, familiar, y económico de la ciudad, como lo hemos venido haciendo desde el ejercicio 2021 con la campaña de bonos consumo”. Por ello, ha recordado, el Ayuntamiento “ha articulado diferentes actuaciones y medidas para estar al lado de las personas más vulnerables, así como de las empresas con la intención de ayudar al mantenimiento de sus negocios”. Con la llegada de la temporada de invierno, ha continuado, “hemos vuelto a establecer un nuevo procedimiento para crear sinergias que permitan ayudar a la ciudadanía y al sector empresarial de la ciudad”.

Como ya avanzó en su día el alcalde Toni Pérez, el Ayuntamiento de Benidorm pondrá en marcha el próximo mes de diciembre esta nueva campaña de bonos consumo #BenidormTeDaMás, que nuevamente tendrá carácter universal y que alcanzará a una población cercana a los 75.000 ciudadanos empadronados mayores de 18 años antes del 31 de diciembre de este año. Se trata de la séptima edición de esta iniciativa, impulsada en el año 2020 para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, y como en años anteriores se desarrollará del 15 al 31 de diciembre, coincidiendo con el periodo navideño, para impulsar y favorecer las compras en el comercio local.

En el transcurso de la sesión también ha salido adelante por unanimidad la aprobación inicial del reglamento de Régimen Interno de Funcionamiento del Albergue Juvenil y Zona de Acampada, José Antonio Añón Ramón, y Centro de Interpretación del ‘Parc de la Séquia Mare’. La edil de Juventud, Ana Soliveres, ha precisado que se trata de un albergue de 64 plazas, una zona de acampada para 200 personas, bar restaurante y centro de interpretación de la Séquia Mare. “Se trata de un lugar pensado para jóvenes y para actividades en la naturaleza y las que organice el Ayuntamiento, promoviendo así la colaboración público privada”, ha afirmado Soliveres: “Un espacio de convivencia y ocio vinculado a un enclave tradicional de la ciudad”.

La concejal de Juventud, que ha precisado que “a día de hoy no hay ningún recurso presentado contra la adjudicación”, también ha resumido el “orden de prioridades” de uso que se establecen en el Reglamento, comenzando por “las actividades del Ayuntamiento, luego las de centros educativos y asociaciones juveniles, después las de grupos de jóvenes y peregrinos del sudeste acreditados”. Un reglamento, ha continuado Soliveres, que garantiza “que servirá sobre todo a los jóvenes y que pone especial cuidado en la protección de la juventud”. Entre otros aspectos que recoge el documento se incluye “que los menores pernocten acompañados de un adulto responsable”, así como que “se exige la certificación negativa del Registro de Delincuentes Sexuales”. Igualmente, la instalación “incorpora accesibilidad universal y sostenibilidad ambiental, normas de convivencia y descanso y de protección de datos y derecho a la propia imagen”. En definitiva, ha señalado la titular de Juventud, “estamos a punto de abrir un equipamiento que tendrá reglas claras y garantistas que protejan a los jóvenes y al propio espacio”.

La Corporación municipal también ha ratificado por unanimidad la concesión de la ‘Distinció Cultural Ciutat de Benidorm’ en este año 2026 a Fanny Sarrió Martín, restauradora e investigadora en el ámbito del patrimonio cultural y jefa de la sección de conservación y restauración de pintura de caballete y escultura policromada del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, IVCR+i. La aprobación parte de una propuesta de la Junta de Portavoces.

Esta ‘Distinció Cultural Ciutat de Benidorm’ se entregará el próximo 9 de octubre durante el pleno institucional del Dia de la Comunitat Valenciana, que tradicionalmente se celebra en El Castell. La Comissió per la ‘Distinció Cultural Ciutat de Benidorm’ valoró las “notables investigaciones y aportaciones de Fanny Sarrió en el ámbito de la conservación y la restauración de obras de arte pictóricas del patrimonio valenciano, incluidas algunas de la iglesia de San Jaime y Santa Anna de Benidorm”, así como su “notable experiencia en el campo de la gestión y difusión cultural, su contribución a la preservación de las tradiciones locales y valencianas, y su implicación sociocultural” con Benidorm.

Nacida en Benidorm, el 10 de mayo de 1967, se doctoró también con la tesis ‘Aplicación de la tomografía computarizada médica para el análisis y estudio en escultura policromada en madera’, que obtuvo la calificación de excelente cum laude. En 2006 se incorpora al IVCR+i, donde un año después obtiene plaza de técnico superior de restauración de pintura de caballete y analítica como personal laboral fijo. Desde ese momento hasta la actualidad ha continuado su formación profesional mediante la asistencia a numerosos cursos de especialización dentro del campo de la conservación y restauración de obras de arte, así como en el de la ciencia y la tecnología aplicadas a obras artísticas.

Ha participado como investigadora en diferentes proyectos de I+D+i. Es miembro del Grupo Español del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) desde 2009 y, desde 2012, del Proyecto COREMANS del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), donde se fijan normas claras para el cuidado y conservación del patrimonio. Además, ha publicado numerosos trabajos científicos y técnicos sobre restauración y conservación de pinturas y esculturas del patrimonio valenciano, así como estudios relacionados con Pompeya y el arte precolombino de Nicaragua. Con Rosa Llorca Pérez, son coautoras de un artículo titulado ‘La imagen de la Virgen del Sufragio y su capilla en la Iglesia parroquial de San Jaime y Santa Anna’, dentro del libro ‘La Mare de Déu del Sofratge. Història i mite’, publicado por el Ayuntamiento de Benidorm en el año 2015.

Tras la devastadora riada provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV, junto al IVCR+y y las universidades públicas, impulsó campañas masivas para rescatar millones de fotografías, archivos y bienes culturales dañados por el lodo. Fanny Sarrió fue parte fundamental de esta campaña, como responsable de numerosos equipos de actuación in situ.

Por lo que se refiere a sus vínculos con Benidorm, la Comissió ha destacado que los mismos vienen reforzados por el hecho de ser hija de una persona muy reconocida a nuestro pueblo, como fue el doctor José Luis Sarrió, vecino ejemplar 2025, así como por su estrecha relación con las fiestas y asociaciones locales. Fue Reina Infantil de las Fiestas Patronales en 1976, es miembro fundador de la peña ‘La Coentor’ y actualmente forma parte de la directiva de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Asimismo, ha colaborado en el asesoramiento de la restauración de la capilla de la Mare de Déu del Sofratge, así como en la de la imagen de la Mare de Déu dels Dolors. Actualmente dirige la restauración del cuadro de gran valor de la pila bautismal de la iglesia parroquial de Sant Jaume i Santa Anna.

Ampliación del patrimonio arqueológico

También por unanimidad de todos los grupos ha salido adelante la propuesta de la concejal de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer, de aceptación de la donación de alrededor de 200 piezas arqueológicas para su incorporación al patrimonio municipal por parte de Eva García Carpio. Pellicer ha señalado que se trata de una colección compuesta por 200 piezas arqueológicas, datadas en un periodo que abarca desde la Edad del Bronce hasta el silgo IV después de Cristo, de diferentes materiales y cronologías recopiladas por el padre de Eva García Carpio y que hasta la fecha han estado en posesión de la familia, “siendo de gran interés para el conocimiento y la difusión del patrimonio histórico”.

Entre los materiales que integran la colección se encuentran objetos cerámicos, metálicos, elementos de piedra y piezas de hueso trabajado. Destacan por su interés dos hachas planas de bronce completas, adscritas a la Edad del Bronce, así como un conjunto de diez pequeñas figuras votivas antropomorfas de este mismo material de carácter esquemático, relacionadas con la cultura ibérica. También forma parte de la colección una figura femenina votiva ibérica, datada entre los siglos IV y II a. C.

La colección incluye, asimismo, diferentes objetos vinculados al mundo romano, entre ellos lucernas o lámparas de aceite, que permiten aproximarse a aspectos de la vida cotidiana de la Antigüedad. De gran interés es también una cabeza masculina barbada realizada en piedra o mármol, atribuida al periodo romano y cuya cronología se sitúa, según la documentación de la colección, entre los siglos II y IV d. C.

Otro de los conjuntos singulares está formado por diversas piezas de hueso trabajado. Completan la colección hachas de piedra pulimentada, anillos y pequeños objetos de bronce, fragmentos cerámicos y figurativos, así como diferentes piezas correspondientes a épocas posteriores, lo que aporta al conjunto una notable diversidad cronológica y material.

La edil ha trasladado a Eva García Carpio su agradecimiento, en nombre del pueblo de Benidorm, por su “generosidad y gesto altruista” con la donación de estas piezas “para su adecuada conservación, documentación, estudio y, en su caso, exposición y divulgación; enriqueciendo así la colección museográfica de Benidorm”. Asimismo, ha señalado que “todos estos fondos, van a contribuir a completar la colección museográfica de Benidorm, reconocida ya como tal por la normativa autonómica, y nos van a permitir ahondar en el estudio y análisis del pasado y en la evolución de nuestra ciudad”, ha manifestado Ana Pellicer.

Mociones de grupos políticos

Por último, en la sesión se han debatido dos mociones presentadas por dos grupos municipales de la Corporación. La primera, impulsada por el concejal de Vox, y que recoge una decena de acuerdos para reivindicar la soberanía española de Ceuta y Melilla, así como otros enclaves españoles al norte de África, ante la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El grupo municipal del PP ha presentado una enmienda de sustitución de dos de las propuestas recogidas en la moción inicial, en ambos casos, encaminadas al cumplimiento de las medidas y relaciones diplomáticas y de la propia Constitución. La enmienda ha sido aceptada en su totalidad por el portavoz de Vox, José Miguel San Martín, por lo que no ha sido necesaria su votación.

La propuesta ha salido adelante con el voto favorable de Vox y del Partido Popular y el voto en contra del grupo municipal socialista.

La segunda de las mociones presentadas por grupos municipales que se ha debatido en pleno ha sido impulsada por el grupo municipal del PP de apoyo a las familias CUME que cuidan hijos con cáncer y otras enfermedades graves. La edil de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, ha defendido que la propuesta recoge las reivindicaciones de estas familias y de las asociaciones y entidades que las representan, que están reclamando al Gobierno de España, entre otras, promover con carácter urgente las modificaciones legislativas necesarias para permitir la prórroga excepcional de la prestación y del correspondiente permiso CUME más allá de los 26 años cuando la persona causante se encuentre en situación de discapacidad igual o superior al 65% o gran dependencia, grado III; garantizar la financiación necesaria para que cualquier ampliación o mejora de la prestación CUME cuente con respaldo presupuestario suficiente y pueda aplicarse de forma estable y con plena seguridad jurídica; o a garantizar criterios comunes, públicos y homogéneos para el reconocimiento, abono y gestión de esta prestación de la Seguridad Social, evitando diferencias injustificadas en el reconocimiento, mantenimiento o prórroga de la prestación, entre otras.

En este caso, todos los grupos de la Corporación han apoyado por unanimidad la propuesta.