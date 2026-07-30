Benidorm aprueba el expediente de contratación del albergue, zona de acampada y bar del Parque de la Séquia Mare por diez años

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy con el voto favorable de los grupos municipales del PP y de Vox y la abstención del grupo socialista, el expediente de contratación mediante procedimiento abierto armonizado para la concesión por un período de diez años del servicio de albergue juvenil, zona de acampada y bar restaurante del Parque de la Séquia Mare. La edil de Contratación, Aida García Mayor, ha indicado que el objetivo es “crear un centro de referencia para niños y jóvenes” en el que se pretende que se desarrollen “actividades lúdicas y educativas procurando una estancia completa, que incluya la pernoctación y la alimentación de sus visitantes”.

García Mayor ha motivado que la concesión obedece a varias causas como la carencia del Ayuntamiento de personal especializado en esta explotación, en labores de hostelería y restauración. “El concesionario asume el riesgo operacional y por eso se exige una empresa con experiencia contrastada en actividades juveniles” ha señalado la concejal, que ha justificado la decisión de que el concesionario no tenga que abonar ningún canon municipal “porque la prioridad política es asegurar el éxito de la actividad”, pero ha asegurado que “el Ayuntamiento no pierde el control y tiene plenas facultades para vigilar la higiene, el mantenimiento y el cumplimiento de todas las condiciones exigidas”. Asimismo, ha incidido en que es “fundamental” la unidad de gestión “para conseguir un control y prevención en la prestación de un servicio que va dirigido a niños y jóvenes” y ha añadido que con esta contratación la finalidad es “poner en funcionamiento un servicio que no existe, que el albergue funcione durante todo el año y que genere empleo y actividad económica”.

El plazo de duración del contrato, como se ha dicho, será de diez años, al tener que amortizar las inversiones a largo plazo y al tiempo necesario que se necesita para viabilizar la actividad al iniciarse desde cero. Así, según figura en los pliegos de prescripciones técnicas, los criterios técnicos cuya valoración depende de un juicio de valor serán puntuados con un máximo de 90 puntos, mientras que los criterios matemáticos –la oferta económica presentada- lo será con un máximo de diez puntos.

De esta forma los criterios técnicos valorarán aspectos como el modelo de gestión integral del centro, el proyecto de gestión del albergue, el de la zona de acampada, el proyecto de restauración, cafetería y terraza, la gestión del módulo de cocina exterior y servicios complementarios, la gestión de la lavandería y servicios al usuario, el proyecto educativo del aula de interpretación de la Séquia Mare, el programa de actividades socioculturales y eventos, la organización del personas, horarios y cobertura del servicio, las herramientas de gestión, digitalización y control operativo y el plan de calidad, seguridad, sostenibilidad y mejora continua.

El pleno ha aprobado definitivamente en su sesión de hoy, con unanimidad de todos los grupos, el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendios Forestales (PAM IF), así como la actualización y revisión del Plan Territorial Municipal frente a Emergencias de Benidorm (PTM). Ambos han salido adelante por unanimidad.

El primero de estos planes, el PAM IF, incorpora observaciones y recomendaciones de carácter técnico formuladas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta frente a Emergencias. Así, las modificaciones realizadas consisten fundamentalmente en la actualización y homogeneización de la información contenida en el plan, la ampliación y concreción de determinados procedimientos operativos, la revisión del catálogo de medios y recursos, la actualización de la cartografía y la incorporación de información complementaria que incrementa la eficacia del instrumento de planificación. Las modificaciones, no obstante, no alteran la naturaleza, finalidad, estructura esencial ni el contenido sustancial del plan que fue aprobado inicialmente, ni afectan a su objeto, ámbito e aplicación o régimen de actuación.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha señalado que Benidorm “tiene un gran patrimonio que hay que proteger y esa realidad exige disponer de un plan actualizado y adaptado a la realidad del municipio”. El plen no ha recibido ninguna alegación “lo que demuestra el rigor técnico del mismo”, según ha afirmado el edil, que ha remarcado que con la aprobación del mismo “damos un paso más para que Benidorm sea una ciudad más segura y comprometida con la protección del patrimonio natural”.

También por unanimidad se ha aprobado el Plan Territorial Municipal frente a Emergencias que, según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, es “un paso importante para reforzar la seguridad de Benidorm, ya que crecemos en materia de seguridad y prevención”. Carrobles ha recalcado que se trata de “una herramienta para ofrecer una respuesta rápida ante cualquier emergencia”. En ese sentido ha precisado que la actualización realizada “incorpora mejoras técnicas y se adapta a la normativa más reciente”. “Las emergencias evolucionan y las administraciones debemos estar preparadas. Con este plan reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, la planificación y la seguridad de todos” ha finalizado.

Otros asuntos

Por otro lado, el pleno también ha dado luz verde a la continuidad del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, por la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U, para el ejercicio 2026 así como los costes definitivos del servicio para este mismo ejercicio, una vez que se ha aprobado de forma definitiva el presupuesto municipal. Así, tal y como recoge la propuesta del concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro, el Ayuntamiento abonará durante este ejercicio 16,1 millones de euros a la mercantil concesionaria por la prestación de este servicio, cuya nueva adjudicación se encuentra actualmente en fase de informe técnico y valoración de las propuestas de las mercantiles que han optado al nuevo concurso.

La concejal de Hacienda y Contratación, Aida García Mayor, ha explicado que esta propuesta, está informada favorablemente por todos los técnicos que tienen que ver con el expediente, cuenta con la consignación presupuestaria necesaria y cumple estrictamente con la normativa de control interno y de contratación pública. La misma ha salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno y del concejal de Vox y en contra del grupo socialista.

Sin abandonar el área de Hacienda, el pleno ha dado luz verde con el voto favorable de PP y Vox y con el voto en contra del PSOE a la aprobación de facturas de competencia plenaria, por valor de 3.006.315,77 euros, correspondientes a los servicios de limpieza de dependencias municipales; recogida de residuos sólidos urbanos; y mantenimiento de la red semafórica y el alumbrado urbano. La concejal de Hacienda ha explicado que se trata de facturas en las que se ha omitido la función interventora al estar prestándose con contratos vencidos y que están en proceso de adjudicación, pero ha insistido nuevamente en que “todas las facturas cuentan con todos los informes técnicos favorables” y que los mismos avalan que “los servicios se han realizado, los precios se ajustan a mercado y su prestación era imprescindible para el buen funcionamiento de la ciudad y la prestación de servicios esenciales”. Hay dos servicios que están en proceso de contratación, como es el de la limpieza viaria y recogida de RSU así como el de limpieza de dependencias municipales.

El pleno también ha aprobado, con 16 votos a favor del gobierno local y la abstención de los nueve ediles de la oposición, el abono de facturas por valor de facturas por valor de 110.902 euros. La edil Aida García Mayor ha explicado que, en este caso, son facturas que cuentan con el visto bueno de los respectivos departamentos y de la Intervención municipal y corresponden a facturas por servicios prestados en anteriores ejercicios y que se han presentado fuera del ejercicio corriente, a la vez que ha manifestado que su abono a través de la fórmula del reconocimiento extrajudicial es el procedimiento que la ley prevé para estos casos.

En materia de Movilidad, el pleno ha sacado adelante por unanimidad de todos los grupos la modificación parcial del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 29 de junio de 2026, relativo a la aprobación de las tarifas urbanas del servicio público de autotaxi de Benidorm, para hacer posible que dicho acuerdo pueda aplicarse en su totalidad. El concejal Francis Muñoz ha explicado que, tras la aprobación plenaria el pasado junio, el operador de los taxímetros alertó de distintas limitaciones técnicas de los mismos que impedían aplicar una de las tarifas, la número 5, tal y como se había aprobado. “Los usuarios van a pagar exactamente lo mismo que aprobó el pleno hace un mes, no cambia ni un solo importe, pero modificamos la forma técnica en la que se calcula para que el taxímetro pueda aplicarla y sea compatible con la normativa metodológica estatal, sin retrasar la entrada en vigor de las tarifas ya aprobadas ni perjudicar al sector del taxi”, ha agregado el edil.

El último punto del orden del día ha sido una dación de cuenta sobre una diligencia judicial en relación a los acuerdos relacionados con el ARP7 de la Serra Gelada.