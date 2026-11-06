Benidorm apoya con 12.500 euros la puesta en marcha de 14 proyectos emprendedores

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, ha destinado 12.500 euros a apoyar la puesta en marcha de 14 proyectos emprendedores en Benidorm dentro de la primera remesa de las ayudas para nuevos autónomos y empresas que se convocan anualmente. La edil del área, Mónica Gómez, ha señalado que “un año más, desde el Ayuntamiento potenciamos el emprendimiento y el autoempleo ofreciendo un apoyo económico en los inicios de la actividad, tratando de facilitar así la puesta en marcha de nuevas actividades económicas generadoras de empleo en la ciudad”.

Esta primera remesa se incluye en la convocatoria de ayudas directas para nuevos autónomos y empresas en Benidorm de 2026 que está dotada con un total de 78.000 euros para hacer frente al total de la convocatoria, cuya finalidad es “favorecer el emprendimiento, apoyar la creación y consolidación del empleo por cuenta propia y contribuir al desarrollo económico local” ha indicado Gómez.

El gasto y las bases de la convocatoria de ayudas fue aprobado el pasado 20 de julio por la Junta de Gobierno Local y el 13 de octubre se reunió la Comisión Técnica de Seguimiento y Evaluación de Solicitudes de Ayudas para examinar y valorar la primera remesa de las solicitudes presentadas.

Las ayudas, como establecen las bases, oscilan entre los 700 y 1.000 euros y, según explicaba Mónica Gómez, “constituyen un apoyo para las personas que están iniciando una actividad profesional por cuenta propia en Benidorm”. Las ayudas de 1.000 euros se destinan a los emprendedores que se establezcan como trabajadores autónomos con domicilio fiscal en Benidorm y estén empadronados en la ciudad. Podrán acceder a las ayudas de 700 euros los emprendedores no empadronados, pero que se establezcan como autónomos con domicilio fiscal en la ciudad y tramiten una licencia de apertura en el Ayuntamiento de Benidorm.

Esta primera remesa favorecerá, por tanto, a 14 proyectos emprendedores de la ciudad, mientras que la comisión técnica ha denegado una decena de solicitudes por no cumplir alguno de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. La titular de Empleo y Desarrollo Local ha añadido que “como viene siendo habitual en todas y cada una de las remesas de convocatorias anteriores, destaca la diversidad de actividades y servicios, lo que da buena muestra del dinamismo de la ciudad y las oportunidades que ofrece para diferentes sectores”.

En ese sentido, en esta primera remesa se han aprobado actividades de comercio al por menor no especializado con predominio de productos alimenticios, de fisioterapia, de limpieza general de edificios, de fabricación de productos minerales no metálicos, de investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades, peluquerías y barberías o actividades y tratamientos de belleza, entre otras.