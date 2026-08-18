Benidorm adjudica el nuevo contrato de mantenimiento de las fuentes ornamentales por cuatro años y 613.973 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado el contrato de servicio de mantenimiento y conservación de las fuentes ornamentales de la ciudad a la mercantil Aquambiente, Servicios para el sector del Agua, SAU, que fue la que recibió una mejor puntuación por parte de los técnicos municipales.

El contrato, que se ha adjudicado tras un procedimiento abierto simplificado, tiene una duración de cuatro años y un presupuesto de 613.973,36 euros, por lo que el importe anual será de 153.493,34 euros. Este nuevo contrato incluye unas mejoras significativas, como son el mantenimiento y reparaciones de las principales fuentes del municipio; la situada a la entrada de la ciudad por la AP7 y la de la avenida Europa.

Así, en el caso de la fuente de la AP7 las mejoras previstas consistirán en la renovación de equipos (bomba de bancada, arrancador y dosificador) y la renovación del cuadro eléctrico por un presupuesto de 25.000 euros. La fuente de la avenida Europa, contempla la sustitución de las conducciones que forman la estructura ornamental de la fuente, los aros y los surtidores, la adaptación de toberas y el cambio de electroválvulas y el sistema de impulsión de chorros, por un importe de 50.000 euros.

José Ramón González de Zárate, concejal de Ciclo del Agua, ha calificado esta adjudicación de “excelente noticia” y ha destacado las dos mejoras incluidas en la licitación “que van a permitir un mejor funcionamiento y una mejor gestión de las mismas”. El edil ha precisado que debido a la envergadura de las actuaciones que hay que ejecutar en ambas mejoras, “estas se realizarán coincidiendo con la parada de mantenimiento prevista para la revisión completa que se realizará en el mes de enero.”. En el caso de la fuente de la avenida Europa se requiere el vaciado completo del vaso.

El titular de Ciclo del Agua ha afirmado que se trata de “mejoras importantes para la imagen de la ciudad justo en la entrada de la ciudad por Levante”. Igualmente ha incidido en que en el nuevo contrato “no solo se mantienen las fuentes de todos los barrios, sino que se incluyen algunas nuevas como la de la Plaza de Neptuno, que ya estaba en funcionamiento desde hace un par de años y que ahora se incorpora a este contrato”.