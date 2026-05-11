Benidorm adjudica la instalación de dos nuevos puntos de recarga en Levante

El valor estimado del contrato al inicio del expediente de contratación era de 106.618,55 euros y tras analizar las ofertas recibidas, se ha adjudicado por 96.576,05 euros.

Estos nuevos puntos adjudicados a SECE se instalarán en la avenida de Juan Fuster Zaragoza, a la altura de la Extensión Administrativa del Rincón de Loix; y en la avenida de Filipinas en su confluencia con la calle Gerona. El plazo de ejecución de las obras será de tres meses a partir de la firma del acta de replanteo.

El proyecto, cuyo contrato se licitó mediante expediente ordinario y abierto simplificado, contempla la instalación de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos, con una potencia total de 80 kW, dotados de dos tomas tipo CCS Combo 2 (FF), con configuración 1x80 kW / 2x40 kW y modo de carga 4, permitiendo la recarga rápida y semirrápida de hasta cuatro vehículos eléctricos de forma simultánea.

El proyecto de instalación de los puntos de recarga se incluye en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Actuación 12 ‘Benidorm Visión 360’. Está financiado con fondos europeos Next GenerationEU y va asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos.

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha recordado que “la instalación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos es una de las actuaciones que se contempla en el Plan de Movilidad Eléctrica de Benidorm (MOVELE)”, que fue aprobado en pleno el 26 de diciembre de 2022, y que es el documento estratégico que analiza e integra los distintos planes de desarrollo sostenible aprobados en el municipio en los últimos años (PMUS, PES, PTUS, PACC y PACES).

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Entre los objetivos del Plan figura, ha precisado Muñoz, “el incremento de la penetración del vehículo eléctrico en flotas municipales y empresariales, generar una infraestructura óptima de recarga y lograr una penetración mínima del 2,5% del vehículo eléctrico sobre las nuevas matriculaciones del parque municipal”. En ese contexto, el Ayuntamiento se ha marcado como objetivo prioritario “el despliegue progresivo de una infraestructura de puntos de recarga, ofreciendo a la ciudadanía y visitantes la posibilidad de recargar sus vehículos mediante cargadores rápidos y semirrápidos en coherencia con los objetivos de sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de emisiones que perseguimos” ha señalado el concejal.