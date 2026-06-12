Balcón de Finestrat contará pronto con punto de recarga de vehículos eléctricos

Concretamente en Balcón de Finestrat, justo delante del colegio que lleva este mismo nombre, han empezado los trabajos para habilitar un punto de recarga semi-rápida para 2 vehículos (22kw + 22Kw). “Es una petición que nos han hecho llegar los vecinos y vecinas de estas zonas residenciales: más puntos de recarga de vehículos eléctricos. Ahora mismo ya tenemos uno en marcha en Golf Bahía. Y con recursos de fondos europeos Next Generation EU estamos implantando esta nueva estación de recarga en Balcón de Finestrat», indicó el concejal de Fondos Europeos, Héctor Baldó, en su visita junto al Ingeniero técnico del área, José Llorca Aragonés. El edil Héctor Baldó recordó que los conductores de vehículos eléctricos tienen a su disposición una amplia red de puntos de recarga distribuidos en zonas públicas por todo el término municipal: Casco histórico: parking municipal para 4 vehículos; y Avenida Benidorm. La Cala: en el mismo paseo de la playa y en la intersección entre Avenida Marina Baixa y Avenida Finestrat. Bulevar comercial (Avenida País Valencià): en una parcela pública del Bulevar se encuentra una instalación pionera en la Marina Baixa con carga ultra rápida para 4 vehículos. Urbanizaciones: en Golf Bahía, con capacidad para 2 vehículos; y, este nuevo punto que pronto estará habilitado en Balcón de Finestrat (Avenida Sevilla) y que será para 2 vehículos.

La nueva instalación cuenta con una subvención de 2.783€ de fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, destinada al contrato de servicios de redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de Seguridad y Salud de las obras de puntos de recarga en Avenida Sevilla-Balcón de Finestrat.

“Entre zonas públicas y áreas privadas como superficies comerciales Finestrat cuenta a día de hoy con más de 100 puntos de recarga de vehículos eléctricos, lo que nos posiciona como municipio de referencia en la provincia. Un ejemplo más de nuestro compromiso con la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la preservación del medio ambiente», concluyó el edil.

Las recargas pueden realizarse desde la App de Recarga Pública Iberdrola que permite geolocalizar, reservar y también abonar las recargas a través del móvil de forma sencilla.