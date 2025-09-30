El Ayuntamiento de Villajoyosa ejecuta trabajos de limpieza y mejora de las masa forestal en la partida La Robella

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Soler, ha explicado que con esta nueva actuación de prevención de incendios forestales en 2025 se da continuidad a los trabajos realizados en la zona de La Robella y L´Arginent en los años anteriores. El edil también ha mencionado que se han ejecutado tramos intermedios de áreas cortafuegos que quedaban por realizar, creando una red de áreas cortafuegos completa.

Estas actuaciones se han ajustado a las características existentes sobre el terreno como vallados, terrenos particulares con plantaciones, accesos, etc, con el fin de que las áreas cortafuegos ejecutadas tengan la máxima funcionalidad.