El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi destina más de 61.000 euros al apoyo de las AMPAS de los centros educativos públicos

A esta cantidad se suman 30.000 euros del programa Corresponsables de la concejalía de Igualdad, que financia el refuerzo de las Escuelas de Vacaciones, Matinera y Vespertina de los tres colegios de Infantil y Primaria, y otros 6.236,52 euros procedentes de una subvención del área de Bienestar Social para el apoyo a las familias y a la infancia durante el periodo estival. En conjunto, el Ayuntamiento moviliza 61.236,52 euros para apoyar a las AMPAS, favorecer la conciliación familiar y reforzar los servicios y actividades que benefician al alumnado de los centros educativos públicos del municipio.

La firma de los convenios ha tenido lugar esta mañana en el Espai Cultural Escoles Velles. En el acto han participado el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, y la concejala de Educación, Laura Sevilla, junto a las presidentas de las AMPAS de los cuatro centros educativos públicos: Ana Arroyo, del IES L'Arabí; Trisha Pascual, del CEIP Racó de l'Albir; Cari García, del CEIP Santíssim Crist del Bon Encert, y Vanesa Juan, del CEIP Veles e Vents.

Las ayudas de la concejalía de Educación se distribuyen en función del número de alumnos y alumnas de cada centro. De este modo, el AMPA del IES L'Arabí recibe 11.584,26 euros; el del CEIP Racó de l'Albir, 4.978,66 euros; el del CEIP Veles e Vents, 4.304,19 euros, y el del CEIP Santíssim Crist del Bon Encert, 4.132,89 euros.

En el caso de los tres colegios de Infantil y Primaria, a estas cantidades se añaden 10.000 euros para cada centro procedentes del programa Corresponsables y otros 2.078,84 euros por colegio correspondientes a la subvención de Bienestar Social para el apoyo a las familias y a la infancia durante el verano. De este modo, la financiación total de los convenios asciende a 17.057,50 euros para el CEIP Racó de l'Albir, 16.383,03 euros para el CEIP Veles e Vents y 16.211,73 euros para el CEIP Santíssim Crist del Bon Encert.

Con estos convenios, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las AMPAS, entidades que desempeñan un papel esencial en la vida de los centros educativos al colaborar con las familias, el profesorado y los equipos directivos para mejorar la formación y el bienestar del alumnado.

La concejala de Educación, Laura Sevilla, ha destacado que “las AMPAS son un pilar fundamental de nuestra comunidad educativa. Gracias a su implicación y trabajo voluntario hacen posible la organización de numerosas actividades que complementan la formación del alumnado y fortalecen la relación entre las familias y los centros educativos”.

Sevilla ha señalado que estas ayudas municipales permiten desarrollar iniciativas muy diversas que mejoran el día a día de los colegios e instituto y favorecen la participación de las familias. Entre ellas se encuentran talleres de mediación, concursos de dibujo vinculados a distintas efemérides, encuentros de madres y padres, actividades que facilitan la conciliación familiar como las Escuelas de Verano,Matinera o Vespertina, además de excursiones, representaciones teatrales, fiestas escolares y la adquisición de material educativo.

“Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una educación pública de calidad y por el apoyo a las familias. Estos convenios son una muestra del reconocimiento al importante trabajo que realizan las AMPAS y de nuestro compromiso con una educación participativa, inclusiva y enriquecedora para todo el alumnado”, ha añadido la edil.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi mantiene desde hace años esta línea de colaboración con las AMPAS de los cuatro centros educativos públicos del municipio con el objetivo de impulsar actividades formativas, extraescolares, culturales y deportivas, además de programas de educación familiar y acciones que contribuyen al desarrollo integral del alumnado.

Por otra parte, los centros educativos de l’Alfàs del Pi han recibido un total de 52.000 euros para destinarlos a actuaciones urgentes a fin de mejorar el confort térmico. De este modo, el CEIP Santíssim Crist del Bon Encert ha recibido 9.500 euros; el CEIP Veles e Vents, 9.500 euros; el CEIP Racó de l’Albir, 11.000 euros, y el IES L’Arabí, 22.000 euros. Estas ayudas cubren actuaciones inmediatas, como equipos de climatización, ventiladores y pequeñas intervenciones de acondicionamiento térmico que supongan proyectos ágiles de respuesta rápida. La actuación se financia mediante la dotación extraordinaria transferida por la Generalitat Valenciana a los centros educativos para actuaciones urgentes de mejora del confort térmico.