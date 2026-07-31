AVIVA Finestrat recibe una subvención de la Generalitat para seguir impulsando la promoción y el uso del valencià

Esta aportación económica permitirá reforzar el funcionamiento y las actividades desarrolladas por la Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Finestrat, AVIVA Finestrat, un servicio municipal que trabaja durante todo el año para fomentar el conocimiento, la difusión y el uso social del valenciano entre la ciudadanía.

Entre las iniciativas impulsadas por AVIVA destacan campañas ya consolidadas como las “Cartes als Reis d’Orient”, dirigidas a los más pequeños para que se comuniquen con Sus Majestades en valenciano; la edición de la Agenda AVIVA Finestrat, que cada año pone en valor el patrimonio cultural, las tradiciones y el vocabulario propio de nuestro entorno; o las campañas de animación lectora y promoción cultural desarrolladas con motivo del Día del Libro.

La programación de AVIVA también incluye actividades culturales y educativas como presentaciones literarias, exposiciones, conciertos familiares en valenciano y acciones de sensibilización lingüística dirigidas a todos los públicos. Entre ellas destacan propuestas de gran acogida como las presentaciones de autores valencianos o las exposiciones itinerantes promovidas en colaboración con la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El concejal de Cultura, Héctor Baldó, valoró muy positivamente esta ayuda autonómica y señaló que “esta subvención supone un importante respaldo al trabajo que realiza AVIVA Finestrat para mantener vivo nuestro patrimonio lingüístico y acercar el valenciano a personas de todas las edades de una manera cercana, atractiva y participativa”.

Asimismo, agradeció el apoyo de la Generalitat Valenciana y destacó que “el valencià forma part de la nostra identitat, de les nostres arrels i de la nostra cultura. Des de l’Ajuntament continuarem impulsant iniciatives que afavorisquen el seu coneixement i ús quotidià, especialment entre els més jóvens i també entre aquelles persones d’altres regions o d’altres països que trien Finestrat per a viure”.

Con esta subvención, el Ayuntamiento de Finestrat continuará desarrollando nuevas campañas y actividades destinadas a promover el valencià en los diferentes ámbitos de la vida municipal, reforzando así el compromiso de la institución con la protección, difusión y normalización de la lengua propia de la Comunitat Valenciana