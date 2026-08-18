Avanzan las obras del acceso al IES Marcos Zaragoza de Villajoyosa que contará con un nuevo paso inferior y una rotonda

El Alcalde Marcos Zaragoza y el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, han visitado este martes las obras de urbanización de mejora del acceso al IES Marcos Zaragoza. La actuación contempla la construcción de un nuevo vial, una rotonda, un paso inferior y se acondicionarán carriles bici.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “las obras de mejora de acceso al IES avanzan a buen ritmo y a simple vista se puede ver ya la importancia que esta actuación va a tener para mejorar la movilidad y accesibilidad a una zona muy importante del municipio por la que pasan cientos de estudiantes y personas al día”.

El primer edil explicó que “ha terminado una de las fases más complicadas que era la de excavar el paso inferior que permitirá mejorar el acceso al instituto con una calle de dos carriles y aceras anchas”. Marcos Zaragoza apuntó que “se trata de una obra complicada en la que hay que tener en cuenta muchos factores pero que nos permitirá mejorar la movilidad y, sobre todo, la seguridad de todos”.

La reurbanización del acceso al IES Marcos Zaragoza fue adjudicada por 3.822.390 euros a la empresa UTE Rover Infraestructuras SA y PROM 95 SL. La superficie sobre la que se está actuando es de 17.500 metros cuadrados donde se incluye la prolongación de la avenida de Altea, desde el cruce con las calles Doctor Fleming y Alacant, hasta el cruce con la calle Cervantes (antigua N-332); y la creación de una rotonda en la calle Cervantes.

La creación de ese nuevo vial se realizará entre el margen comprendido entre dicha línea de ferrocarril, el IES Marcos Zaragoza y el polideportivo, hasta el cruce con un camino rural en la zona posterior de uno de los campos de fútbol. Además, se incluye el actual trazado de la calle Ferrocarril hasta la entrada del centro escolar.

El concejal de Urbanismo explicó que “la prolongación de la avenida de Altea tendrá un ancho de 30 metros y se crearán aceras de hasta 3,5 metros, con una calzada por sentido y aparcamiento”. También habrá un bulevar central con zona peatonal de hasta 4,80 metros de ancho con zonas verde y un carril de 2,5 metros separado de la calzada. La rotonda de la calle Cervantes será de dos carriles y una acera peatonal.

Pedro Ramis indicó que “se está trabajando, sobre todo, en el acceso al IES Marcos Zaragoza. La previsión es que esté acondicionado para el inicio de curso. Somos conscientes de que las obras serán una molestia, pero el resultado será muy positivo para el propio centro como para todos los vecinos”.

El concejal de Urbanismo recordó que “el único acceso actual al instituto se realizaba por un paso inferior de escasa anchura y galibo desde la calle Ferrocarril. Este se reconvertirá en plataforma única compartida, reservada exclusivamente para peatones y bicicletas, lo que mejorará la accesibilidad”.

El proyecto contempla la mejora de la movilidad peatonal y ciclista. En el segundo caso, se implantará un carril bici a lo largo de toda la red viaria para facilitar el recorrido hasta el nuevo instituto. Estos viales ciclistas se conectarán con la red actual que existe en el municipio, como la del nuevo bulevar de la avenida de Altea.

La actuación además renovará el alumbrado público, la señalización horizontal y vertical, el mobiliario y habrá zonas verdes donde se plantará nuevo arbolado y se crearán parterres.

El Alcalde Marcos Zaragoza alegó que “adquirimos el compromiso al inicio de legislatura de que íbamos a actuar en el acceso al instituto y lo estamos cumpliendo. No solo eso, sino que dotaremos a la zona de mejor comunicación y seguridad, no solo vial, sino de servicios al construir el paso inferior y una avenida acorde a las necesidades de estudiantes y vecinos”.