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La Asociación Santa Marta de La Vila Joiosa ya cuenta con nueva Junta de Gobierno

Matíes Romà ha sido elegido como nuevo presidente de la entidad organizadora de las fiestas de Moros y Cristianos

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La Asociación Santa Marta de La Vila Joiosa ya cuenta con nueva Junta de Gobierno
La Asociación Santa Marta de La Vila Joiosa ya cuenta con nueva Junta de Gobierno | Onda Cero Marina Baixa

La votación tuvo lugar ayer por la tarde en la sede de la asociación, con una única candidatura presentada. Romà obtuvo 506 votos a favor, lo que supone cerca del 89% del total, frente a 49 votos en contra, alrededor del 9%, y 11 abstenciones, en torno al 2%, con cerca de 600 personas participando en el proceso.

La nueva Junta de Gobierno estará encabezada por el propio Matíes Romà, acompañado por Juan Sánchez Torregrosa como vicepresidente y José Llinares Baldó como segundo vicepresidente. El equipo lo completan Agustín Ferrándiz López y Francisca Soler Gambín en las funciones de secretario y vicesecretaria, y el área económica, que estará a cargo de Roger López Devesa y Baltasar Such Puerta.

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