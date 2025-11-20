TURISMO

La Asociación del Casco Antiguo de Villajoyosa ha manifestado su preocupación ante el aumento del turismo y la proliferación de apartamentos turísticos ilegales

Según la entidad vecinal, el incremento descontrolado de este tipo de alojamientos está provocando la expulsión progresiva de residentes, así como una pérdida de identidad y de vida comunitaria en una de las zonas más emblemáticas del municipio

La entidad reclama mayores controles, una aplicación estricta de la normativa y medidas que garanticen que los vecinos puedan seguir viviendo en su entorno. Asimismo, insisten en la necesidad de encontrar un equilibrio que permita compatibilizar la llegada de visitantes con la preservación del carácter histórico, social y cultural del barrio.

