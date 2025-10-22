Arrancan las obras de reurbanización del entorno del Mercat de La Vila Joiosa

Hoy han comenzado las obras de reurbanización del entorno del Mercat de La Vila Joiosa, un proyecto que mejorará la accesibilidad y la movilidad en esta zona céntrica del municipio. La actuación cuenta con un presupuesto de 338.487 euros y un plazo de ejecución de cerca de dos meses.

El Ayuntamiento ha diseñado una planificación específica para minimizar las molestias tanto a comerciantes como a vecinos durante el desarrollo de las obras. Además, se instalará señalización vertical y horizontal que recordará la prioridad peatonal y el límite de velocidad de 10 kilómetros por hora. En el subsuelo, la actuación abarca desde el inicio de la calle Canalejas hasta la intersección con Cristóbal Galiana, la puerta para acceder al mercado por esta calle está cortada. Se renovarán los colectores y canalizaciones de pluviales, mejorando los imbornales y sistemas de drenaje. También se renovará la iluminación y se reforzará el arbolado,