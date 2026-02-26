El aparcamiento de Poniente en Benidorm contará pronto con energía solar fotovoltaica

Desde el consistorio informan que las obras avanzan según lo previsto y estarán finalizadas antes de acabar el mes de junio. Esta actuación, dio comienzo el pasado mes de enero y se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 “Verde Benidorm” financiado con fondos Next Generation EU.

El aparcamiento cuenta con 362 plazas totales y de las 151 que se hallan en superficie, 112 estarán cubiertas con la instalación fotovoltaica, que finalizará su colocación antes de junio.

Según ha indicado Toni Pérez, “la energía producida abastecerá, entre otros usos, los servicios del propio aparcamiento disuasorio y los puntos de recarga de vehículos eléctricos, reforzando de esta manera el modelo de movilidad sostenible que impulsamos desde el Ayuntamiento”. Con este proyecto, ha continuado el alcalde, el consistorio “reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y la innovación urbana, alineando el desarrollo de la ciudad con los objetivos europeos de descarbonización y transición ecológica”.

El presupuesto total del proyecto asciende a 615.222,30 euros, incluyendo la totalidad de los costes de ejecución, legalización y puesta en marcha de la instalación. La actuación se adjudicó a la empresa IMESAPI S.A., con un importe de adjudicación de 412.137,42 euros. El plazo previsto de ejecución de las obras es de cuatro meses, por lo que los trabajos habrán concluido antes del mes de junio. Una vez finalizados, la instalación entrará en funcionamiento y comenzará a generar energía limpia para los servicios municipales.

No obstante, mientras duren los trabajos “se mantendrá una parte del aparcamiento habilitado para su uso de forma que siga habiendo plazas disponibles en ese tiempo” ha dicho el alcalde, que ha recordado también que este proyecto “se suma a los ya hechos con anterioridad en cubiertas de centros educativos e instalaciones municipales para seguir avanzando en el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia energética”