El alumnado del Taller de Empleo de l’Alfàs construye unos aseos públicos en el Parque de los Eucaliptos

El alumnado del Taller de Empleo de Albañilería, en l’Alfàs del Pi, construye unos nuevos aseos públicos en el Parque de los Eucaliptos, una actuación que permitirá mejorar los servicios e infraestructuras de este espacio público al tiempo que facilita la formación y la inserción laboral de personas desempleadas.

El Taller de Empleo de Albañilería cuenta con una subvención de 282.692,40 euros concedida por LABORA, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, dependiente de la Generalitat Valenciana. En este programa participan diez personas desempleadas, cinco mujeres y cinco hombres, que reciben formación en las especialidades de “Fábricas de Albañilería” y “Operaciones Auxiliares de Albañilería de Fábricas y Cubiertas”.

Esta mañana, la concejala de Formación y Empleo, Laura Sevilla, junto a la concejala de Recursos Humanos, Loli Albero, y técnicos municipales, ha visitado las obras para comprobar la evolución de los trabajos, constatando el buen ritmo de ejecución del proyecto.

Estos talleres mixtos de empleo y formación combinan el aprendizaje teórico con la experiencia práctica remunerada, permitiendo al alumnado adquirir una cualificación profesional mientras desarrolla actuaciones de interés general para el municipio. De este modo, los participantes mejoran notablemente sus posibilidades de acceso al mercado laboral al tiempo que contribuyen a la mejora de espacios e infraestructuras públicas.

La concejala de Formación y Empleo, Laura Sevilla, ha destacado la importancia del apoyo supramunicipal en este tipo de iniciativas, para favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas. “Los Talleres de Empleo son una herramienta muy eficaz para mejorar la empleabilidad de quienes tienen más dificultades para acceder al mercado laboral. Están especialmente dirigidos a personas desempleadas de larga duración y colectivos con especiales dificultades de inserción, y ofrecen una formación práctica que responde a las necesidades reales del mercado de trabajo”, ha señalado.

Asimismo, la concejala alfasina ha subrayado que “se trata de programas subvencionados íntegramente por LABORA y la Generalitat Valenciana, sin coste alguno para las arcas municipales, que cuentan con una eficacia ampliamente contrastada”. En este sentido, ha destacado que “en especialidades como albañilería, la inserción laboral del alumnado una vez finalizado el taller alcanza porcentajes cercanos al 90 %, lo que demuestra que esta fórmula de formación y empleo funciona y genera oportunidades reales de futuro”.

Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se valora muy positivamente el desarrollo de estos programas, ya que permiten ofrecer nuevas oportunidades laborales a personas desempleadas mientras se ejecutan actuaciones que repercuten directamente en la mejora de los servicios públicos y en la calidad de vida de la ciudadanía.