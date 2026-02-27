Altea refuerza el gasto social y los servicios públicos en 2026

El área de Bienestar Social crece en 200.000 euros, con 150.000 destinados a bonificaciones del IBI, más apoyo a personas dependientes, ayudas de emergencia y refuerzo a las ONG locales. En accesibilidad, se invertirán más de 64.000 euros en el nuevo ascensor del consultorio de Plan de Castell.

Además, se reactivan los presupuestos participativos y se refuerza la Empresa Pública Municipal para mejorar limpieza, jardines y recogida de residuos.

Por su parte, el PP de Altea rechaza los Presupuestos 2026 que consolidan la mayor subida de impuestos de la historia de Altea. La portavoz popular, Rocío Gómez, ha sido tajante: “Diego Zaragozí va a pasar a la historia como el alcalde que más ha subido los impuestos en Altea”.