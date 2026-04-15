Altea invierte 70.000 euros en el incremento de su flota de vehículos con seis nuevas motocicletas para la Policía Local

La Policía Local de Altea tiene a su disposición, desde hace algunos días, seis nuevas motocicletas que van a permitir mejorar los servicios de dicho Cuerpo; así lo ha informado el edil de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez, quien acompañado por el Alcalde, Diego Zaragozí y el jefe de la Policía Local, Vicente Soler, ha mostrado estos nuevos vehículos.

“Estas seis nuevas motocicletas vienen a reforzar el servicio de nuestra Policía Local. Ha sido una inversión que responde a nuestro firme compromiso por seguir trabajando para dotar de todos los recursos necesarios a la policía para que los agentes puedan realizar su magnífica labor los 365 días del año, con el fin de garantizar la seguridad de todos los alteanos y alteanas”. Ha apuntado el responsable municipal de área.

A esta nueva inversión en vehículos, Deo Sánchez ha añadido, “que no sólo invertimos en motocicletas, también hemos adquirido un Dron y nuevas cámaras de videovigilancia y además hemos aumentado los medios humanos, completando toda la plantilla de la Policía Local, que en estos momentos es de 41 agentes, y también implementamos nuevos medios técnicos y teóricos como ha sido la creación de la Unidad de Violencia de Género, la Unidad de Agentes Tutores, así como la de Educadores Viales”.

Según los detalles ofrecidos por Sánchez, el coste de la adquisición de las motocicletas ha ascendido a 70.000€ y la inversión ha sido posible gracias a la gestión presupuestaria que ha permitido que hayamos podido hacer ese reembolso con el remanente del ejercicio anterior.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, Vicente Soler, ha especificado que se han adquirido cuatro motocicletas de la marca Yamaha, scooters, que nos van a dar mayor movilidad en la zona centro y casco antiguo, para que la vigilancia sea más efectiva y más rápida y dos motocicletas de 500 cm3 de la marca Honda que servirán para la vigilancia en las zonas de playas, rurales y sierra”.

“Ha sido una inversión importante que realiza el Ayuntamiento y hemos optado por la compra y no renting porque encarecía mucho. Los agentes han participado en la elección de los modelos y las motos ya se han probado durante la Semana Santa. Ahora sólo queda ponerlas a pleno rendimiento”: Ha concluido Vicente Soler.