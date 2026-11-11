Altea inicia una nueva fase de las obras del Pont de Montcau con trabajos en el cruce de la calle la Séquia

El Ayuntamiento de Altea informa que el próximo lunes 16 de noviembre empezarán los trabajos en el cruce del Pont de Montcau con la calle la Séquia, dentro de las actuaciones de renovación de las infraestructuras y servicios urbanos que se están ejecutando en esta zona del municipio.

Esta nueva fase de las obras permitirá finalizar las últimas conexiones de la red de alcantarillado, ejecutar las instalaciones de agua potable y completar las canalizaciones destinadas en la red de telefonía.

“Para poder desarrollar estos trabajos con las garantías de seguridad necesarias, será imprescindible cortar el tráfico rodado en el cruce del Pont de Montcau con la calle la Séquia. Sin embargo, el paso de peatones estará garantizado durante toda la actuación”. Ha detallado la edil de Infraestructuras, Aurora Serrat.

Modificaciones en la circulación

Con motivo de esta intervención, la avenida Jaime I quedará cortada al tráfico, en su último tramo, y la salida de los vehículos se realizará por la calle Convent.

Por otro lado, se instalará un semáforo al inicio de la calle Alicante para regular el tráfico alternativo y permitir que los residentes de esta calle y del tramo afectado de la calle la Séquia puedan acceder a sus viviendas y salir. Hay que tener en cuenta que la calle Alicante quedará sin salida, de forma que tanto la entrada como la salida de los vehículos autorizados se realizará por el mismo acceso, regulado mediante semáforos.

En cuanto al tramo de la calle la Acequia en dirección al Tapó del Limonero, también quedará restringida la circulación general. Únicamente se permitirá el acceso a los residentes y a los vados, que podrán llegar desde la calle Lavadero.

En nombre del Ayuntamiento, Serrat recomienda prestar especial atención a la señalización provisional instalada en la zona y seguir las indicaciones de circulación durante el desarrollo de los trabajos.

Una actuación necesaria para continuar avanzando

Desde la Concejalía de Infraestructuras se destaca la importancia de esta nueva fase para continuar avanzando en la renovación de los servicios básicos y las infraestructuras urbanas de la zona.

En este sentido, la regidora señala que “somos conscientes que estas obras están ocasionando molestias al vecindario y a los comercios, especialmente en cuanto a los desplazamientos cotidianos. Sabemos que los cambios de circulación afectan el día a día de muchas personas, pero se trata de unos trabajos necesarios para completar la renovación de las infraestructuras y continuar avanzando hacia la finalización de la obra”.

Así mismo, Aurora Serrat hace un llamamiento a la colaboración ciudadana: “Pedimos comprensión y paciencia durante esta nueva fase, así como que se respete la señalización provisional. Nuestro objetivo es que los trabajos se desarrollan con la máxima seguridad y con las menores molestias posibles, para poder recuperar la normalidad en nuestras calles lo más pronto posible”.

Finalmente, la responsable municipal de Escena Urbana agradece la comprensión y colaboración del vecindario, de los comerciantes y de todas las personas afectadas por las obras, y continuará informando de las novedades que se produzcan en el desarrollo de los trabajos.