Alfàs del Pi inicia el próximo lunes 2 de marzo las obras de mejora de accesibilidad y reurbanización de la plaza Mayor

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi iniciará el próximo lunes 2 de marzo las obras de mejora de accesibilidad y reurbanización de la plaza Mayor.

El proyecto afecta a la plaza Mayor, donde se ubica la Parroquia de San José, y al tramo de la calle Federico García Lorca comprendido entre la calle Escuelas y la plaza Jaume I. Durante la ejecución de las obras se procederá al corte al tráfico en esta vía. Los

trabajos se ejecutarán por fases, comenzando por la calle Federico García Lorca. La segunda fase, que comenzará tras la Semana Santa, se centrará en la plaza Mayor.

El edil de Urbanismo ha explicado que, mientras duren los trabajos, “se habilitarán pasarelas peatonales para garantizar el tránsito seguro de residentes y visitantes”. Asimismo, ha precisado que, cuando deba oficiarse un funeral en la parroquia, el vehículo fúnebre podrá acceder a la plaza a través de la calle Mayor.

Paralelamente, se llevará a cabo la renovación de los colectores de agua potable en el tramo afectado de la calle Federico García Lorca, sustituyendo las antiguas conducciones de fibrocemento que abastecen a buena parte del casco urbano. Estas obras hidráulicas se ejecutarán de forma simultánea con las de reurbanización, optimizando recursos y reduciendo plazos.