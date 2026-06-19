El agua vuelve a ser apta para el consumo en Callosa d'en Sarriá

El alcalde de Callosa d'en Sarrià, Andrés Molina, ha comparecido este viernes para informar sobre la evolución de la incidencia registrada en el abastecimiento de agua potable del municipio y trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad tras conocerse los últimos resultados analíticos emitidos por las autoridades sanitarias.

Durante su intervención, el primer edil ha confirmado que las últimas analíticas realizadas por Sanidad determinan que el agua suministrada en la red municipal vuelve a ser apta para el consumo humano, cumpliendo con todos los parámetros establecidos por la normativa vigente.

“Es una noticia que todos esperábamos. Hoy podemos trasladar a nuestros vecinos un mensaje de tranquilidad porque el agua vuelve a ser apta para el consumo y cuenta con todas las garantías sanitarias”, ha señalado Molina.

Compromiso de mejora en la comunicación con los vecinos

El alcalde ha aprovechado su comparecencia para reconocer que esta situación ha generado preocupación entre la población afirmando que “ reconozco las molestias y la preocupación que esta situación ha podido generar entre nuestros vecinos y quiero agradecer la paciencia y comprensión que han demostrado durante estos días”.

“Siempre hemos actuado siguiendo las indicaciones de los organismos competentes y trasladando información contrastada, pero somos conscientes de que debemos mejorar nuestros canales de comunicación, especialmente para llegar de forma más eficaz a las personas mayores y a quienes no utilizan internet o redes sociales”, ha afirmado.

En este sentido, el Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià estudiará nuevas herramientas y protocolos de comunicación para garantizar una información más rápida, accesible y cercana ante futuras incidencias.

Cronología de los hechos y actuación conforme a los criterios de Sanidad

Durante la rueda de prensa, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento informó de episodios puntuales de turbidez los días 1 y 8 de abril. Desde entonces, y pese a registrarse determinados incrementos de turbidez en momentos concretos, las analíticas realizadas por los servicios competentes de Sanidad mantuvieron en todo momento la calificación de agua apta para el consumo.

No fue hasta la primera semana de junio cuando los resultados de los controles sanitarios aconsejaron adoptar medidas adicionales, circunstancia que fue comunicada de forma inmediata a la población, activándose los protocolos correspondientes y coordinando las actuaciones necesarias con los organismos implicados.

“El Ayuntamiento ha seguido en todo momento las indicaciones marcadas por Sanidad, que es la autoridad competente para determinar la aptitud del agua para el consumo humano”, ha recordado Molina.

Callosa contará con una moderna planta potabilizadora para evitar nuevas incidencias

Más allá de la resolución de la situación actual, el alcalde ha anunciado una de las principales medidas impulsadas por el Ayuntamiento para reforzar la seguridad hídrica del municipio: la instalación de una nueva planta potabilizadora compacta de última generación.

La infraestructura, cuya implantación comenzará de forma inmediata, tendrá capacidad para tratar hasta 150 metros cúbicos de agua por hora y permitirá eliminar los elementos que generan turbidez, garantizando una mayor calidad y seguridad en el suministro.

Entre sus principales prestaciones destaca la capacidad para filtrar partículas de hasta una micra, eliminando sedimentos, materia orgánica, arrastres, microplásticos y otros elementos en suspensión. Asimismo, incorporará sistemas avanzados para reducir la presencia de bacterias, virus, amonio, hierro, manganeso y otros compuestos que puedan afectar a la calidad del agua.

La planta contará además con monitorización remota las 24 horas del día, funcionamiento automatizado y un diseño modular que permitirá ampliar su capacidad en el futuro si las necesidades del municipio así lo requieren. El presupuesto de esta potabilizadora es de cerca de 250.000 euros.

Según ha explicado el alcalde, esta actuación permitirá garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos y sanitarios establecidos en el Real Decreto 3/2023 sobre calidad del agua de consumo humano.

“Lo más importante es que estamos dando una solución definitiva. Queremos que los vecinos tengan la tranquilidad de saber que Callosa contará con un sistema moderno y preparado para garantizar agua potable los 365 días del año”, ha destacado.

El Ayuntamiento estudia no cobrar la tasa de agua del segundo semestre de 2026

Durante su comparecencia, el alcalde de Callosa d'en Sarrià, Andrés Molina, ha anunciado una medida extraordinaria dirigida a compensar las molestias ocasionadas a la ciudadanía durante esta incidencia.

El Ayuntamiento no cobrará la tasa de agua correspondiente al segundo semestre de 2026 a los vecinos del municipio.

Molina ha explicado que los recibos correspondientes al primer semestre del año ya han sido emitidos y tramitados administrativamente, por lo que no resulta posible modificar ese procedimiento. No obstante, ha asegurado que los servicios municipales ya están trabajando para que la tasa correspondiente al segundo semestre no sea girada a la ciudadanía.

"Entendemos las molestias y la preocupación que esta situación ha generado entre nuestros vecinos. Por ello, hemos decidido adoptar esta medida excepcional como muestra de compromiso con la ciudadanía. Los recibos del primer semestre ya están emitidos, pero desde Intervención se está trabajando para que los correspondientes al segundo semestre no se pasen al cobro", ha señalado el alcalde.

Agradecimiento a vecinos y profesionales

Para concluir, Andrés Molina ha agradecido la colaboración de la ciudadanía, el trabajo de los técnicos municipales, de los profesionales sanitarios y de todas las personas que han participado en la gestión de esta incidencia.

“Han sido días complejos, pero hemos trabajado con responsabilidad, coordinación y total compromiso con nuestros vecinos. Seguiremos informando con transparencia y trabajando para ofrecer el mejor servicio posible a nuestro municipio”, ha concluido.