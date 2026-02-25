sucesos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a dos hombres británicos para simular un secuestro

Los dos hombres fueron arrestados por simulación de delito y estafa. Han sido puestos a disposición judicial

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a dos hombres británicos para simular un secuestro
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a dos hombres británicos para simular un secuestro | Onda Cero Marina Baixa

La investigación en Benidorm se inició después de un aviso de Interpol, después de que un familiar secuestrado, recibiera videos en los cuales la supuesta víctima aparecía ensangrentada y amenazada con un cuchillo. Los agentes, creyendo que se trataba de un secuestro real y temiendo por la vida del secuestrado movilizaron una gran cantidad de medios policiales.

La Policía Nacional descubrió a los dos en un hotel de Benidorm, donde comprobaron que salían juntos y en actitud amistosa y que todo era una farsa para reclamar 830 euros.

Los dos hombres fueron arrestados por simulación de delito y estafa. Han sido puestos a disposición judicial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer