Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a dos hombres británicos para simular un secuestro

La investigación en Benidorm se inició después de un aviso de Interpol, después de que un familiar secuestrado, recibiera videos en los cuales la supuesta víctima aparecía ensangrentada y amenazada con un cuchillo. Los agentes, creyendo que se trataba de un secuestro real y temiendo por la vida del secuestrado movilizaron una gran cantidad de medios policiales.

La Policía Nacional descubrió a los dos en un hotel de Benidorm, donde comprobaron que salían juntos y en actitud amistosa y que todo era una farsa para reclamar 830 euros.

Los dos hombres fueron arrestados por simulación de delito y estafa. Han sido puestos a disposición judicial.