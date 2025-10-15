obras

Adjudicadas las obras de acondicionamiento de la calle Cervantes en Villajoyosa

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha adjudicado las obras de acondicionamiento de la calle Cervantes, con un presupuesto de 587.164 euros, una cifra inferior al importe inicial de 710.000 euros

Los trabajos incluirán la pavimentación, asfaltado y mejora del viario, así como la ampliación de la red de carriles bici que se extiende por el municipio. La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre la rotonda del Gasparot, el cruce con la calle Doctor Fleming y la futura rotonda de la avenida de Altea.

El proyecto también contempla la instalación de nueva iluminación complementaria, la plantación de árboles de tres metros de altura y la renovación completa de la señalización horizontal y vertical. El plazo de ejecución será de cinco meses.

