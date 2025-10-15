Adjudicadas las obras de acondicionamiento de la calle Cervantes en Villajoyosa

Los trabajos incluirán la pavimentación, asfaltado y mejora del viario, así como la ampliación de la red de carriles bici que se extiende por el municipio. La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre la rotonda del Gasparot, el cruce con la calle Doctor Fleming y la futura rotonda de la avenida de Altea.

El proyecto también contempla la instalación de nueva iluminación complementaria, la plantación de árboles de tres metros de altura y la renovación completa de la señalización horizontal y vertical. El plazo de ejecución será de cinco meses.