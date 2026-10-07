810 palistas de 39 países, listos para disputar el Mundial de Kayak de Mar

Villajoyosa cuenta ya las horas para el inicio del Canoe Ocean Racing World Championship 2026, que tendrá lugar del 8 al 11 de octubre. La competición arrancará este jueves con un desfile de banderas y una ceremonia inaugural para dar la bienvenida a los 810 palistas de 39 países que participan en este Campeonato Mundial de Kayak de Mar. El desfile de banderas partirá este jueves, 8 de octubre, desde el parque de la Barbera a las 18.00 horas.

En él, desfilarán deportistas de los 39 países participantes con sus banderas, acompañados de la banda de la Societat Ateneu Musical de Villajoyosa. El desfile recorrerá la calle Barranquet y la avenida País Valencià hasta llegar al parque Censal, donde se celebrará la ceremonia inaugural. Las delegaciones de todos los países participantes, personalidades deportivas y miembros de las federaciones internacional, nacional y autonómico, además de autoridades asistirán al acto institucional, amenizado también por la banda de música local. En la ceremonia, subirán al escenario todas las banderas de los países participantes y se izarán las banderas oficiales. Con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana, la ceremonia inaugural finalizará con la interpretación del himno regional, que será cantado por la soprano vilera Pepi Lloret, seguido de un castillo de fuegos artificiales.

El Mundial de Kayak de Mar desde este martes, 6 de octubre, con los primeros entrenamientos en el agua. Hoy también se efectúan los entrenamientos oficiales a las 11.00 y 13.00 horas en la playa centro, convertida en el escenario de la salida de las regatas con el mar Mediterráneo como protagonista de la competición. Los palistas internacionales competirán en la modalidad de surfski, con una distancia de 20 kilómetros, en categoría individual (SS1) y dobles (SS2), además de realizar una prueba de relevos junior por países.

La ventana de competición del downwind será los días 9, 10 y 11 de octubre y las pruebas serán retransmitidas en directo con planos aéreos que seguirán la navegación de todos los palistas desde mar y tierra. El sábado y el domingo tendrán lugar los actos de entrega de medallas y la ceremonia de clausura se celebrará la tarde del domingo, 11 de octubre.