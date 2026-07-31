20 desempleados se han formado en Acción Inserta de La Nucía

Cortes María Martínez de las Heras, Directora Territorial de Empleo y LABORA de Alicante y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, participaron en el Acto de Clausura y entrega de diplomas del proyecto Acción Inserta “Nou Espai I”. Este programa del Labora ha formado a 20 alumnas y alumnos desempleados en las áreas profesionales de administrativo y microinformática. El alumnado ha obtenido el Certificado de Profesionalidad nivel II tras concluir el curso.

Este proyecto formativo de un año y medio de duración se ha impartido en las aulas y talleres pertenecientes a la Escuela de Oficios La Nucía, y ha supuesto una inversión 840.148,80 €, financiados por la Generalitat Valenciana a través de LABORA y el Ayuntamiento de La Nucía. En el acto de clausura también participaron Patricia Alcaraz, directora Acción Inserta Nou Espai I y Serafín López, concejal de Empleo y los ediles Gemma Márquez, Vicente Ripoll, Beatriz Pérez-Hickman, Pepe Cano y Jessica Gommans,

Durante este tiempo, en el programa Acción Inserta se han formado 20 alumnos desempleados: 10 en la especialidad Informática y Comunicaciones; y 10 en la especialidad de Administración y Gestión. Para ello el grupo ha contado con una directora, una profesora de administración y un profesor de microinformática.

Completa formación

Además de aprender los oficios, el alumnado ha estado realizando cursos de prevención de riesgos laborales, formación y orientación laboral, alfabetización informática, sensibilización ambiental e igualdad de género, así como preparación para el graduado en ESO, todo ello con el objetivo primordial de facilitar la inserción de todas y cada una de los alumnos en el mercado laboral.

Prácticas en Ayuntamiento

Como trabajo práctico el alumnado ha realizado labores de mantenimiento informático y labores administrativas en distintas dependencias del Ayuntamiento, como son la Agencia de Colocación, l’Auditori, el Centro Juvenil, el CEM, el LabNucía, la Ciudad Deportiva Camilo Cano, etc. Además de la realización de prácticas en las aulas y talleres pertenecientes a la Escuela de Oficios La Nucía, trabajando con impresoras 3D, equipos informáticos de última generación, sistemas domóticos, etc.

Certificado de Profesionalidad nivel 2

18 de los 20 alumnos y alumnas han superado con éxito todos los módulos de la especialidad, y por tanto, van a recibir un Certificado Profesional de nivel 1 impartido durante la primera fase del proyecto más un Certificado Profesional de nivel 2 impartido durante la segunda fase; en las familias profesionales de Informática y Comunicaciones; y en Administración y Gestión. Titulación muy importante para este alumando, que les facilitará su futura inserción en el mercado laboral, para poder encontrar un trabajo de calidad.

2,1 millones en formación contra el desempleo

El Ayuntamiento de La Nucía destinará en 2026 2,1 millones de euros en la formación de la lucha contra el desempleo, a través de diferentes programas formativos: Taller de Empleo Pinar de Garaita XVII, los cuatro Cursos Escuela de Oficios Taller de Empleo, Acción Inserta Nou Espai I 2ª FASE, Escuela Taller Bello Horizonte II; en los que se formarán 120 personas