18 productores ecológicos se van a dar cita en la III Feria Ecológica de l’Albir

La feria se celebrará el sábado 24 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas, en el Paseo de las Estrellas de la Playa de El Albir, y reunirá a 18 productores ecológicos que ofrecerán una amplia variedad de alimentos y productos de proximidad. Aceite, queso, higos, granadas, almendras, mermeladas, turrones, cervezas, frutas y verduras, cosmética y somier y camas, entre otros productos, todo ellos con el sello ecológico. “En la Comunitat Valenciana hay más de 140.000 hectáreas dedicadas al cultivo ecológico y más de 700 empresas que trabajan el producto ecológico, que es futuro pero también presente”, datos facilitados por José Antonio Rico presidente de ASECOCV. A lo que ha añadido “ tenemos derecho a una alimentación saludable”.

Se han programado varias actividades, como el taller gratuito de cocina, con la dietista Rosa Miralles, de 12:30 a 13:15 horas, ‘Amantes de la cocina sana y equilibrada’, que tendrá lugar en la Biblioplaya, en el Paseo de las Estrellas. “Los peques podrán degustar este tipo de comida, fundamentalmente elaborada a base de verduras ecológicas, con salsas caseras y divertida”, apostilla la experta.

Como preámbulo, el viernes 23 de octubre, a las 18:30 horas, tendrá lugar en el CEA Carabineros, situado en el Camino Viejo del Faro, la jornada informativa ‘Derecho a una alimentación saludable’, en la que cuatro profesionales de reconocido prestigio abordarán el tema junto al público asistente. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito.

Esta mañana se ha presentado la nueva edición de la Feria Ecológica de l’Albir, a pie de playa, en el escenario donde se desarrollará el próximo 24 de octubre. El concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Luis Morant, acompañado por la concejala de Sanidad. Marisa Cortés y el concejal de Comercio Patrick de Meirsman; José Antonio Rico, presidente de ASECOCV, Asociación para la Defensa de la Producción y Alimentación Ecológica de la Comunitat Valenciana, y Rosa Miralles, dietista integrativa y especialista en reeducación alimentaria.

Desde la Concejalía de Turismo, Medio Ambiente y Playas, dirigida por Luis Morant, el Ayuntamiento respalda esta iniciativa que se suma al trabajo municipal para avanzar hacia un municipio más sostenible y saludable, promoviendo hábitos de vida responsables y revalorizando el entorno privilegiado de l’Albir. “Producto de cercanía: miel, queso, productos de la huerta, de elaboración propia.., una feria que con el tiempo adquiere mayor peso, y recalcar que todas las actividades van a ser gratuitas”.

El Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi vuelve a mostrar su compromiso con la sostenibilidad, la salud y el consumo responsable colaborando en la organización de la III Feria Ecológica Albir Organic, una iniciativa promovida por la Asociación para la Defensa de la Producción y Alimentación Ecológica de la Comunitat Valenciana (ASECOCV), con el patrocinio de la Generalitat Valenciana. Esta tercera edición consolida una cita que crece año tras año en participación y aceptación, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre productores y consumidores, y contribuyendo a acercar la producción ecológica a residentes y visitantes.

Una jornada técnica con destacados especialistas

Como antesala de la feria, el viernes 23 de octubre, a las 18:30 horas, el CEA Carabineros, situado en el Camino Viejo del Faro, 18, acogerá la jornada informativa «Derecho a una alimentación saludable», con entrada libre. El encuentro reunirá a cuatro profesionales de reconocido prestigio: Dolores Raigón, catedrática de la Universitat Politècnica de València y referente en producción ecológica y calidad de los alimentos; Francisco Mata Rabasa, médico naturista; Elia Carceller Sauras, directora del Instituto Mediterráneo de Alimentación Sostenible (IMAS); y Maria Marín Peiró, nutricionista, fundadora y directora clínica de EPIGENZA. Las intervenciones abordarán cuestiones de plena actualidad como la calidad de los alimentos, la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y los hábitos de consumo, ofreciendo herramientas para tomar decisiones más saludables y conscientes.

Cocina saludable en directo y degustación gratuita

La programación se completa el sábado 24 de octubre, de 12:30 a 13:15 horas, con el taller gratuito «Amantes de la cocina sana y equilibrada», que tendrá lugar en la Biblioplaya, en el Paseo de las Estrellas. La actividad estará dirigida por Rosa Miralles, dietista integrativa y especialista en reeducación alimentaria de Tailife Albir, establecimiento del municipio que se suma a esta iniciativa de promoción de la salud. Durante el taller se ofrecerán consejos prácticos para incorporar hábitos saludables a la vida cotidiana y se realizará un showcooking de obleas de arroz rellenas de verduras con salsa de cacahuete, acompañado de una degustación gratuita para todos los asistentes.

Con esta programación, Albir Organic amplía su dimensión comercial y refuerza su carácter educativo, divulgativo y participativo, en sintonía con el compromiso del Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi de fomentar un municipio más saludable, sostenible y comprometido con el bienestar de sus vecinos. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito.