166 familias se benefician de la subvención de la Basura 24-25

166 familias han recibido esta semana el pago de la subvención municipal de la basura 2024 y del 2025 del Ayuntamiento de La Nucía. A su vez también se ha realizado la transferencia de la “ayuda por reciclar 2024 y 2025” a 32 familias nucieras. En total el Ayuntamiento de La Nucía destina 17.774,57 euros a estas dos ayudas económicas de las anualidades 2024 y 2025. Hay familias que se han beneficiado de las dos ayudas: basura y reciclaje de los dos años, que han recibido hasta un global de 223,53 €.

Estas dos subvenciones municipales continuarán en 2026, tanto la de la “basura” para ayudar a los colectivos más desfavorecidos como “la ayuda por reciclar” para fomentar el reciclaje y la sostenibilidad en el municipio.

166 familias subvencionadas: 90 euros

La subvención de la basura ha beneficiado a los colectivos más desfavorecidos: desempleados, mayores de 65 años, pensionistas y familias numerosas. Esta ayuda se ha concedido según el nivel de renta, para intentar que la subvención de la tasa de basura sea lo más justa posible.

La subvención del recibo de la basura de 2024 y 2025 es de un importe de 45 € por beneficiario, por dos años ha hecho que 166 familias de La Nucía hayan recibido 90 euros. Esta línea de subvención se creó en 2013 por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Nucía, por lo que es la decimotercera vez que se concede.

Ayuda por “Reciclar”

Por noveno año además de la “Subvención de la Basura 2024 y 2025” también se ha concedido una “Ayuda económica” para fomentar el reciclaje de envases ligeros, vidrio y papel cartón en el Ecoparque. 32 familias se han beneficiado de esta “ayuda para fomentar el reciclaje”, que recibirán diversos importes de hasta 136,75 €, según los kilos reciclados, ya que corresponde a dos anualidades.

A esta segunda línea de subvención de basura podían acogerse todos los vecinos y vecinas del municipio de La Nucía, independientemente de su renta o situación económica. Esta línea de ayuda bonifica entre el 10% y el 30% del recibo de la tasa de la basura, a todas las personas que reciclen 100 kilos o más al año de “envases”, “vidrio” o “papel-cartón” en Ecoparque. El objetivo es “premiar el reciclaje y que pague menos quien más recicla. Por el ahorro que supone para las arcas municipales que cada residuo vaya a su contenedor correspondiente”.

Hay familias que se han beneficiado de las dos ayudas: basura y reciclaje, de las dos anualidades, por lo que recibirán una subvención global de 223,53 €.