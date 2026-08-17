1,37 millones de euros para financiar programas de estancias vacacionales para personas con discapacidad

La Generalitat ha concedido 1,37 millones de euros para financiar 224 programas de estancias vacacionales dirigidos a personas con discapacidad, entre los que se incluyen actividades y viajes con destino a La Vila Joiosa, Benidorm y l’Albir

Las ayudas beneficiarán a 65 entidades de la Comunitat Valenciana y permitirán desarrollar estancias de entre cuatro y diez días, con actividades adaptadas que buscan fomentar la autonomía personal, la inclusión social y la participación comunitaria.

En el caso de la Marina Baixa, la entidad FEVADIS desarrollará varias de estas estancias en La Vila Joiosa, mientras que ASPRONA incluye Benidorm y l’Albir entre los destinos de sus programas, dirigidos principalmente a personas con discapacidad intelectual.