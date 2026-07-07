El entrenador asistente de los Sixers, Bryan Gates, en la NBA Basketball School de La Nucía

El primer NBA Basketball School Summer Camp en La Nucía cuenta con un total 185 alumnos durante dos intensas semanas y se desarrolla en los dos pabellones nucieros: Camilo Cano y Muixara; en completas jornadas formativas de mañana y tarde. Se trata de la segunda actividad de la recientemente creada NBA Basketball School de La Nucía, que tendrá actividad durante todo el año.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitó el campus de la NBA Basketball School y saludó personalmente a Bryan Gates, segundo embajador NBA en el Summer Camp de La Nucía, tras la visita la semana pasada de Francisco Elson (campeón NBA 2007 Spurs)

Bryan Gates es actualmente el “assistant coach” de Nick Nurse en los Philadelphia 76ers, anteriormente estuvo también como asistente en los banquillos de Pelicans, Kings y Suns.

“Está siendo una gran experiencia, entrenar de nuevo con jóvenes”

En sus declaraciones Bryan Gates destacó la importancia de empezar entrenar técnica y táctica de baloncesto desde edades tempranas. “Es mi primera vez en La Nucía, en estas fantásticas instalaciones deportivas donde se puede practicar cualquier deporte. Está siendo una gran experiencia este Campus NBA de Verano y entrenar de nuevo con jóvenes, siempre es motivador. Son muy importantes estas formaciones para seguir mejorando y difundir los valores de la NBA. Además hay alumnos de varias nacionalidades y es una experiencia muy enriquecedora para todos y todas” puntualizó Gates.

“Un entrenador NBA en La Nucía”

El alcalde de La Nucía saludó a Bryan Gates y le agradeció su presencia en este primer NBA Basketball School Summer Camp. “Contar con todo un entrenador NBA, actualmente asistente de los Sixers, prestigia mucho a este primer campus de verano de la NBA en La Nucía y demuestra la gran implicación de la liga americana en este campus. Los jugadores y jugadoras serán formados por Bryan Gates durante esta semana y a su vez también aprenderán los entrenadores del campus, por lo que Gates dejará un gran legado. Un entrenador con una experiencia de más de 20 años en la mejor liga de baloncesto del mundo” comentó Cano.

185 jugadores de 7 países

185 jugadores y jugadoras, de 8 a 17 años, participan en esta primera edición del campus durante dos semanas. La procedencia de los “campers” es principalmente nacional de: Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid, Murcia y Comunitat Valenciana. Pero también hay alumnado internacional procedente de Alemania, Doha, Luxemburgo, Bélgica, Inglaterra y Sudáfrica.

La Nucía: Sede NBA Basketball School

Desde febrero de este año, “La Nucía, Ciudad del Deporte” se convirtió en sede de la NBA Basketball School. Desde entonces se han realizado diferentes acciones, en el mes de mayo se realizaron tres jornadas de captación para el inicio de esta academia de baloncesto en La Nucía que arranca en septiembre, con más de 200 candidatos provenientes de diferentes puntos de España.