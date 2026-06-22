El XIV Festival de Teatro Clásico de L´Alcùdia llega con visitas temáticas guiadas

Con motivo de la celebración de la 14.ª edición del Festival de Teatro Clásico de la Universidad de Alicante que tendrá lugar del 1 al 10 de julio de este año en el yacimiento arqueológico de La Alcudia de Elche, el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante INAPH ha programado una serie de visitas temáticas al yacimiento que se realizarán antes de las representaciones teatrales. En estas visitas guiadas la universidad alicantina quiere dar a conocer las últimas novedades de la investigación realizada en el marco de los proyectos del programa propio del Vicerrectorado de Investigación de la UA, así como los trabajos de recuperación del complejo termal occidental de la mano del Museo Arqueológico Provincial (MARQ) de la Diputación de Alicante. Los recorridos estarán conducidos por personal investigador y especialistas vinculados a las distintas áreas y se desarrollarán en cuatro sesiones, los días 2, 7, 9 y 10 de julio con distintos títulos y temáticas. Con una duración aproximada de 30 minutos, todos se tendrán lugar a las 19:45 horas y partirán desde el Centro de interpretación La Alcudia (a la entrada del sitio arqueológico). Para realizar las visitas, es imprescindible presentar la entrada a la función teatral de ese día y se recomienda la reserva previa, ya que los grupos tienen límite de aforo.

Las reservas están disponibles en el teléfono 966611506, en horario de 10 a 14 horas, hasta el día antes de la representación. El jueves día 2 se desarrollará “Te enseñamos las últimas novedades sobre la ciudad íbera”, del proyecto “Damas y Héroes”. El martes día 7 será turno de “Conoce las termas orientales”, del proyecto “Astero. Termas orientales”. El jueves día 9 tendrá lugar “De visita por las termas occidentales”, del proyecto del Museo Arqueológico Provincial (MARQ) de la Diputación de Alicante. Finalmente, se desarrollará el viernes día 10 el itinerario “Vivir en Ilici: haz un viaje en el tiempo desde hoy hasta las raíces íberas”, del proyecto “Domus. Vivir en Ilici”.

Se han programado distintas presentaciones literarias, también en el marco del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA, que completan el programa cultural paralelo a las representaciones dramáticas. En concreto, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, por iniciativa del Vicerrectorado de Investigación, presentará las novedades de su colección teatral “Casa de Comèdies”. El programa incluirá dos actos en el centro de interpretación del yacimiento arqueológico.

El primero tendrá lugar el 3 de julio y estará dedicado a la serie AGON, centrada en tragedia y comedia clásica, con la presentación de los volúmenes Lisístrata y Áyax, acompañada de intervenciones de especialistas y de una lectura dramatizada a cargo del Aula de Teatro de la UA. La segunda cita se celebrará el 8 de julio y estará dedicada a la serie AKADEMOS, con la presentación de las obras Titelles, en edición bilingüe, y Tres segles de teatre barceloní. Esta sesión combinará las intervenciones de los autores y expertos participantes con una representación de teatro de títeres y la proyección de un audiovisual relacionado con los contenidos de las publicaciones. Ambos actos, que tendrán lugar a las 20 horas, concluirán con un encuentro entre autores y público para la firma de ejemplares. Paralelamente al festival y a las visitas guiadas, los asistentes tendrán a su disposición un servicio de restauración a cargo del Restaurante Cambra de Elche.