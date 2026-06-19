"Anselmi es un entrenador radical": la radiografía del nuevo técnico del Elche desde México, Chile y Brasil

Martín Anselmi, nuevo técnico del Elche, tiene ya un amplio bagaje a sus espaldas como entrenador a pesar de su juventud. A sus 40 años, ha dirigido a equipos en Chile, Ecuador, México, Europa y Brasil. Ahora le llega el momento del Elche. "Estoy donde quiero estar", aseguró en su presentación.

La radiografía al nuevo preparador del Elche tiene matices. Su paso por Ecuador fue muy positivo, al igual que en México. Sin embargo, en Portugal o Brasil no guardan muy buen recuerdo del bonaerense. En el Oporto su periplo duró cerca de medio año, mientras que en Botafogo solo estuvo unos meses.

Ricardo López, periodista en el programa Apuntes de Rabona, siguió de cerca el paso de Anselmi por Cruz Azul en México. El comunicador define al de Buenos Aires como un preparador "radical" que necesita "un contexto de club específico". Añade que precisa de que "los jugadores abracen su idea de juego".

En México dejó una grata imagen: "Probablemente montó el equipo más dominante con balón del último lustro en la Liga". Por modelo de juego, Anselmi parece muy similar a Eder Sarabia. "Necesita un portero que juegue con los pies y centrales creativos", apunta el periodista mexicano.

No dejó tan buena sensación el nuevo entrenador del Elche en Brasil. El periodista chileno José Tomás Fernández siguió a Martín Anselmi en Unión La Calera y Botafogo. "Es un técnico muy bien preparado que sabe muchísimo de fútbol", afirma. Eso sí, añade que "es un entrenador para asumir planteles ya armados". "No le ha ido bien en equipos dond eha tenido que buscar la fórmula", matiza.

En Botafogo varió el esquema para jugar con tres centrales, el sistema que empleaba Sarabia en Elche. "A veces sobrecarga al jugador de información con cambios de posición", dice el periodista José Tomás Fernández.

Anselmi intentará implementar en el Elche su modelo para hacerse un nombre en España. La pretemporada arrancará el miércoles 1 de julio.