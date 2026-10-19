Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche CF sumó un punto en La Cerámica ante el Villarreal en un encuentro marcado por las intervenciones de Dituro y la polémica arbitral. El colegiado anuló un penalti para los franjiverdes tras revisar en el VAR por un agarrón de Moleiro sobre Roy Revivo. Cabreo en el club ilicitano por la decisión de Víctor García Verdura.

El Elche sigue en descenso, pero acumula tres jornadas sin vencer. La parte negativa del choque en La Cerámica es la escasa producción ofensiva del equipo de Martín Anselmi. El próximo fin de semana juega de nuevo a domicilio frente al Rayo Vallecano.

Analizamos el Villarreal-Elche y toda la polémica con José Maldyny, Josema San-Matías, Óscar Manteca y David Esteve.