Vox visibiliza en Elche su oposición frontal al acuerdo de libre comercio Mercosur

Elche ha sido este pasado sábado uno de los 40 municipios de la provincia de Alicante en el que la formación política Vox ha hecho visible su oposición frontal al tratado Mercosur, que va a entrar en vigor el próximo 1 de mayo.

La instalación de una mesa informativa en la zona de Traspalacio, en pleno centro de la ciudad, ha servido para mostrar ese rechazo, que es una acción que se ha visto reforzada por la presencia en Elche de Ricardo Chamorro, portavoz de Vox en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados. Junto a él han estado en la ciudad ilicitana los diputados en les Corts, Teresa Ramírez y Miguel Pascual, junto con el presidente de Vox en la provincia de Alicante, Eduardo Gutiérrez de Cabiedes, y los tres integrantes del grupo municipal de la formación ultraconservadora en el Ayuntamiento de Elche, Aurora Rodil, Samuel Ruiz y Pedro José Sáez.

explicado a los ilicitanos que el acuerdo de Mercosur supone una "competencia desleal" inasumible. Según el diputado nacional, el pacto permite la entrada de productos de terceros países con estándares sanitarios, laborales y medioambientales inferiores a los que cumplen rigurosamente los agricultores de Elche y del resto de España.

En la mesa informativa instalada frente a la basílica de Santa María, se han exhibido productos de la agricultura ilicitana con el objetivo de poner el valor del sector primario ilicitano frente a las importaciones que promueve el tratado europeo: "Los productos del Camp d'Elx que mostramos son el ejemplo de lo que está en riesgo; no podemos consentir que Bruselas imponga reglas que asfixian a nuestros productores mientras abre la puerta a mercancías que no juegan con las mismas garantías", ha afirmado Ricardo Chamorro que ha incidido en que el acuerdo de libre comercio Mercosur “va a arruinar a muchas familias de la provincia de Alicante donde el peso de la agricultura es muy importe, sobre todo en el ámbito hortofrutícola”.

Plan nacional del agua

“Nuestra vocación es crear un ambiente favorable a la rentabilidad de las explotaciones agrarias y vamos a defender el plan nacional del agua porque consideramos que se tienen que llevar a cabo todas las infraestructuras agrarias que sean necesarias para cohesionar España y se dé posibilidades a las gentes de nuestros pueblos a seguir teniendo un futuro”, ha recalcado Chamarro, que también ha criticado que ha criticado que “el PSOE se cargó el Plan Hidrológico Nacional” y que “posteriormente el PP no quiso ejecutar un plan nacional de agua que llevara agua a todos los rincones del país”.