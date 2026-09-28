PP y Vox rechazan en Elche instar que se incorporen niñas a la Escolanía y a las representaciones del Misteri d’Elx

El pleno municipal del Ayuntamiento de Elche ha rechazado este lunes una Moción defendida por Compromís per Elx en la que se instaba impulsar la participación de niñas en la Escolanía y en las representaciones del Misteri d’Elx.

La propuesta ha recibido los votos favorables de Compromís per Elx y PSOE y en contra del PP y de Vox por lo que la iniciativa no ha prosperado.

Para Compromís y PSOE la tradición no es argumento suficiente para impedir avanzar en ese sentido relativo a la igualdad efectiva.

Ambas formaciones políticas han incidido en que las representaciones del Misteri d’Elx han “evolucionado” al logar de los siglos, cambiando, entre otros, aspectos que van desde la vestimenta propia de sus actores a la incorporación de parte de las representaciones del drama asuncionista.

Esther Díez ha defendido que impedir la participación de las niñas en la Escolanía de voces blancas y las representaciones es sexista y machista. Además, ha destacado que “La Festa es un patrimonio vivo que está en evolución”.

Desde el PSOE se ha coincidido en los argumentos expuestos por Compromís:

Tanto PP como Vox han eludido el debate de esta Moción, optando por a exponer su posicionamiento en el turno de Explicación de Voto, en el que no pueden obtener réplica.

Ambas formaciones políticas han sido rotundas de nuevo en torno a la posibilidad de incorporación de la mujer en las representaciones del Misteri d’Elx.